Податок на авто в Україні — яку суму сплатили українці

Салон автомобіля Aston Martin. Фото: Reuters

В Україні більшає кількість громадян, які володіють елітними автомобілями та сплачують податок на розкіш. Так, лише за рік таких платників побільшало на 27%, тим часом загальна сума, яку вони сплатили в місцеві бюджети, зросла на третину.

Про це свідчать дані Державної податкової служби.

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У загальному, сума транспортного податку, яку власниками елітних автомобілів сплатили у 2024 році, майже сягнула 220 млн грн — це на 59 млн грн, або ж на 37%, більше, ніж вони віддали у 2023-му.

Зросла й кількість платників такого податку:

у 2023 році в Україні було 7 393 особи;

у 2024-му — вже 10 217.

Переважають серед них (7 193) фізичні особи, які сплатили 136,2 млн грн, натомість юридичні особи перерахували юридичних 83,5 млн грн на податок. Серед регіонів-лідерів за кількістю зібраного транспортного податку:

Київ — 62,2 млн грн;

Дніпропетровська область — 21,2 млн грн;

Одеська область — 18,8 млн грн;

Київська область — 17,2 млн грн.

Які автомобілі підлягають оподаткуванню

У 2025 році список складається з 352 моделей автомобілів, за які потрібно сплатити транспортний податок. В останньому переліку від Мінекономіки представлені як останні моделі суперкарів, так і рідкісні авто. Серед них — Aston Martin DB12, Lamborghini Revuelto, Maserati MC20 та Bentley Continental GT Hybrid.

Зауважимо, що юридичним особам надсилають повідомлення, у якому одразу вказують, яким буде податок. Знайти цю інформацію вони можуть у своєму електронному кабінеті.

Транспортний податок — скільки доведеться заплатити українцям у 2025 році

Згідно з чинним законодавством, податок на розкіш потрібно сплатити за ті автівки, які є дорожчими за 3 млн грн, та якщо вони перебувають в експлуатації не більше п’яти років. Розмір податку залишається незмінним — 25 тис. грн.

Нагадаємо, що українці можуть отримати податкову знижку під час купівлі нерухомості. Пільга доступна громадянам, які офіційно працевлаштовані та сплачують податок на доходи фізичних осіб.

Також ми розповідали, що в українців є час до 1 травня аби прозвітувати про отримані впродовж 2024 року доходи. Також люди повинні сплатити податки.