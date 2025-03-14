Податок на авто в Україні — яку суму сплатили українці

Податок на авто — скільки дають державі власники елітних машин
В Україні більшає кількість громадян, які володіють елітними автомобілями та сплачують податок на розкіш. Так, лише за рік таких платників побільшало на 27%, тим часом загальна сума, яку вони сплатили в місцеві бюджети, зросла на третину.
Про це свідчать дані Державної податкової служби.
Як українці сплачують податок на розкіш — пояснення податківців
У загальному, сума транспортного податку, яку власниками елітних автомобілів сплатили у 2024 році, майже сягнула 220 млн грн — це на 59 млн грн, або ж на 37%, більше, ніж вони віддали у 2023-му.
Зросла й кількість платників такого податку:
- у 2023 році в Україні було 7 393 особи;
- у 2024-му — вже 10 217.
Переважають серед них (7 193) фізичні особи, які сплатили 136,2 млн грн, натомість юридичні особи перерахували юридичних 83,5 млн грн на податок. Серед регіонів-лідерів за кількістю зібраного транспортного податку:
- Київ — 62,2 млн грн;
- Дніпропетровська область — 21,2 млн грн;
- Одеська область — 18,8 млн грн;
- Київська область — 17,2 млн грн.
Які автомобілі підлягають оподаткуванню
У 2025 році список складається з 352 моделей автомобілів, за які потрібно сплатити транспортний податок. В останньому переліку від Мінекономіки представлені як останні моделі суперкарів, так і рідкісні авто. Серед них — Aston Martin DB12, Lamborghini Revuelto, Maserati MC20 та Bentley Continental GT Hybrid.
Зауважимо, що юридичним особам надсилають повідомлення, у якому одразу вказують, яким буде податок. Знайти цю інформацію вони можуть у своєму електронному кабінеті.
Транспортний податок — скільки доведеться заплатити українцям у 2025 році
Згідно з чинним законодавством, податок на розкіш потрібно сплатити за ті автівки, які є дорожчими за 3 млн грн, та якщо вони перебувають в експлуатації не більше п’яти років. Розмір податку залишається незмінним — 25 тис. грн.
Нагадаємо, що українці можуть отримати податкову знижку під час купівлі нерухомості. Пільга доступна громадянам, які офіційно працевлаштовані та сплачують податок на доходи фізичних осіб.
Також ми розповідали, що в українців є час до 1 травня аби прозвітувати про отримані впродовж 2024 року доходи. Також люди повинні сплатити податки.
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