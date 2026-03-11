Кому из военных нужно подать декларации — правила в 2026 году

Военнослужащий с гранатометом и человек, который подписывает документы и человек за компьютером. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжает действовать военное положение, поэтому некоторые военнослужащие могут не подавать электроенные декларации. Но это требование из-за полномасштабной войны с РФ отменили не для всех защитников.

Об этом напомнили в Ивано-Франковском ТЦК и СП на своей странице в социальной сети Facebook передает Новини.LIVE.

Представление декларации военнослужащими 2026 года

Так, несмотря на введенное военное положение, до 1 апреля 2026 года декларации должны подать:

министры и их заместители;

военнослужащие в аппарате Министерства обороны Украины (и те, кто находится в командировке);

члены военно-врачебных и врачебно-летных комиссий (включая откомандированных);

военнослужащие ТЦК и СП (без рядового состава, который служит в подразделениях охраны);

люди, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.

Отчитываться нужно о доходах, которые были получены в 2025 году.

При этом в Законе Украины "О предотвращении коррупции" отмечается, что те военнослужащие, которые находятся на территориях, где происходят активные боевые действия, могут подавать декларации не позднее 90 календарных дней, после того, как:

военное положение отменят или прекратят;

военнослужащий уволится со службы или изменятся его полномочия;

утвердят дату завершения боевых действий на территории, где находится декларант.

О чем еще стоит знать

Напомним, что в 2026 году подавать декларацию должны украинцы, у которых были доходы, с которых налог не уплачивался при начислении выплаты. Речь идет о деньгах, которые не обложили налогом сразу, но на которые распространяется налог. Это может быть доход от других физических лиц, как в Украине, так и из-за рубежа. Об иностранных доходах тоже надо отчитываться, независимо от страны, где они были получены.

И даже если у человека не было доходов в 2025 году, в 2026-м подавать декларацию все равно придется. Это правило действует, например, для физических лиц-предпринимателей на общей системе налогообложения, а также тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью.

Ранее мы рассказывали, что по состоянию на начало марта 2026 года граждане Украины задекларировали 32,4 млрд грн доходов, полученных в 2025. Декларации свидетельствуют, что сейчас в Украине насчитывается 3 500 миллионеров. Еще писали, что владельцы элитных автомобилей должны уплатить налог на роскошь. Размер налога — 25 000 гривен.