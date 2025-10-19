Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Вихід на пенсію за віком у 2025 році — кого позбавлять права

Вихід на пенсію за віком у 2025 році — кого позбавлять права

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 06:10
Оновлено: 06:10
Пенсії за віком — що може позбавити права вчасно оформити виплати у 2025 році
Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році деякі 60-річні громадяни не зможуть оформити пенсію та вийти на заслужений відпочинок вчасно. У зв'язку з дією чітких вимог щодо наявності певного обсягу страхового стажу частина громадян не матиме права на пенсійні виплати за віком. 

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ) у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Що варто знати про правила призначення пенсії за віком у 2025 році

Як зауважили у ПФУ, якщо людині цьогоріч виповниться 60 років, тобто досягне пенсійного віку, однак не вистачатиме бодай одного місяця страхового стажу, призначення виплат буде неможливим.

За правилами, для кожного віку передбачається своя тривалість стажу, що дає право на оформлення пенсійної виплати. Щороку такі умови посилюють. Згідно з нормами закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року, право на вихід на заслужений відпочинок визначає набутий страховий стаж за свою трудову діяльність. 

Цьогоріч вимагають таку кількість  стажу:

  1. Щоб оформити пенсію у 60 років — треба мати мінімум 32 роки стажу.
  2. Щоб мати право на пенсію у 63 роки — від 22 до 32 років стажу.
  3. Щоб мати можливість оформити пенсію у 65 років — вимагають 15 років стажу.

Щороку щодо вимог до стажу додають один рік, щоб до 2028 року  вийти на рівень 35 років стажу для права оформлення пенсії у 60 років.

Через це тим, кому цього року виповниться 60 років, однак не вистачатиме стажу для 32 років хоча б кілька місяців, виплати не призначать і доведеться чекати появи такого права з 63 років. 

Що робити для вчасного виходу на пенсію

За даними фонду, для того, щоб не втрачати роки та пенсію, можна докупити потрібний обсяг стажу. Зробити це можна самостійно та за допомогою коштів інших.

Особи, які досягли 16 років та не належать до осіб, яким призначена пенсія у солідарній системі, можуть робити добровільні страхові внески через портал електронних послуг ПФУ.  

"Зверніть увагу! Добровільні внески можна сплатити до набуття права на пенсію за віком, тобто до виповнення 60 років. В іншому випадку пенсію буде призначено в 63 роки", — йдеться у поясненні ПФУ.  

Раніше ми писали, що в ПФУ розповіли, хто повинен надати повідомлення про неотримання виплат від російських окупантів. Відсутність такої інформації може загрожувати втратою права на пенсії та соцвиплати. 

Ще розповідали, що деякі громадяни можуть отримувати доплати до пенсій. Відомо, хто за наявності надстажу може мати виплату на 700 грн більше. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації