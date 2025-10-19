Пенсії за віком — що може позбавити права вчасно оформити виплати у 2025 році

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році деякі 60-річні громадяни не зможуть оформити пенсію та вийти на заслужений відпочинок вчасно. У зв'язку з дією чітких вимог щодо наявності певного обсягу страхового стажу частина громадян не матиме права на пенсійні виплати за віком.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ) у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Що варто знати про правила призначення пенсії за віком у 2025 році

Як зауважили у ПФУ, якщо людині цьогоріч виповниться 60 років, тобто досягне пенсійного віку, однак не вистачатиме бодай одного місяця страхового стажу, призначення виплат буде неможливим.

За правилами, для кожного віку передбачається своя тривалість стажу, що дає право на оформлення пенсійної виплати. Щороку такі умови посилюють. Згідно з нормами закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року, право на вихід на заслужений відпочинок визначає набутий страховий стаж за свою трудову діяльність.

Цьогоріч вимагають таку кількість стажу:

Щоб оформити пенсію у 60 років — треба мати мінімум 32 роки стажу. Щоб мати право на пенсію у 63 роки — від 22 до 32 років стажу. Щоб мати можливість оформити пенсію у 65 років — вимагають 15 років стажу.

Щороку щодо вимог до стажу додають один рік, щоб до 2028 року вийти на рівень 35 років стажу для права оформлення пенсії у 60 років.

Через це тим, кому цього року виповниться 60 років, однак не вистачатиме стажу для 32 років хоча б кілька місяців, виплати не призначать і доведеться чекати появи такого права з 63 років.

Що робити для вчасного виходу на пенсію

За даними фонду, для того, щоб не втрачати роки та пенсію, можна докупити потрібний обсяг стажу. Зробити це можна самостійно та за допомогою коштів інших.

Особи, які досягли 16 років та не належать до осіб, яким призначена пенсія у солідарній системі, можуть робити добровільні страхові внески через портал електронних послуг ПФУ.

"Зверніть увагу! Добровільні внески можна сплатити до набуття права на пенсію за віком, тобто до виповнення 60 років. В іншому випадку пенсію буде призначено в 63 роки", — йдеться у поясненні ПФУ.

Раніше ми писали, що в ПФУ розповіли, хто повинен надати повідомлення про неотримання виплат від російських окупантів. Відсутність такої інформації може загрожувати втратою права на пенсії та соцвиплати.

Ще розповідали, що деякі громадяни можуть отримувати доплати до пенсій. Відомо, хто за наявності надстажу може мати виплату на 700 грн більше.