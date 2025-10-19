Видео
Україна
Видео

Выход на пенсию по возрасту в 2025 году — кого лишат права

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 06:10
обновлено: 06:10
Пенсии по возрасту — что может лишить права вовремя оформить выплаты в 2025 году
Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году некоторые 60-летние граждане не смогут оформить пенсию и выйти на заслуженный отдых вовремя. В связи с действием четких требований о наличии определенного объема страхового стажа часть граждан не будет иметь права на пенсионные выплаты по возрасту.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Facebook.

Что стоит знать о правилах назначения пенсии по возрасту в 2025 году

Как отметили в ПФУ, если человеку в этом году исполнится 60 лет, то есть достигнет пенсионного возраста, однако не будет хватать хотя бы одного месяца страхового стажа, назначение выплат будет невозможным.

По правилам, для каждого возраста предусматривается своя продолжительность стажа, дающего право на оформление пенсионной выплаты. Ежегодно такие условия ужесточают. Согласно нормам закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 9 июля 2003 года, право на выход на заслуженный отдых определяет приобретенный страховой стаж за свою трудовую деятельность.

В этом году требуют такое количество стажа:

  1. Чтобы оформить пенсию в 60 лет — надо иметь минимум 32 года стажа.
  2. Чтобы иметь право на пенсию в 63 года — от 22 до 32 лет стажа.
  3. Чтобы иметь возможность оформить пенсию в 65 лет — требуют 15 лет стажа.

Ежегодно к требованиям к стажу добавляют один год, чтобы к 2028 году выйти на уровень 35 лет стажа для права оформления пенсии в 60 лет.

Поэтому тем, кому в этом году исполнится 60 лет, однако не будет хватать стажа для 32 лет хотя бы несколько месяцев, выплаты не назначат и придется ждать появления такого права с 63 лет.

Что делать для своевременного выхода на пенсию

По данным фонда, для того, чтобы не терять годы и пенсию, можно докупить нужный объем стажа. Сделать это можно самостоятельно и с помощью средств других.

Лица, достигшие 16 лет и не относящиеся к лицам, которым назначена пенсия в солидарной системе, могут делать добровольные страховые взносы через портал электронных услуг ПФУ.

"Обратите внимание! Добровольные взносы можно уплатить до приобретения права на пенсию по возрасту, то есть до исполнения 60 лет. В противном случае пенсия будет назначена в 63 года", — говорится в пояснении ПФУ.

Ранее мы писали, что в ПФУ рассказали, кто должен предоставить уведомление о неполучении выплат от российских оккупантов. Отсутствие такой информации может грозить потерей права на пенсии и соцвыплаты.

Еще рассказывали, что некоторые граждане могут получать доплаты к пенсиям. Известно, кто при наличии сверхстажа может иметь выплату на 700 грн больше.

Автор:
Ксения Симонова
