Пенсии при недостатке страхового стажа — ПФУ назвал два способа действий

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как действовать гражданам, у которых нет достаточного количества страхового стажа для права на оформление пенсии. В таком случае государством предусмотрены два варианта действий.

Об этом говорится в объяснении пресс-службы ПФУ.

Первый вариант действий, если не хватает страхового стажа

Согласно законодательству, право выхода на заслуженный отдых предоставляется гражданам при наличии определенного количества страхового стажа. Требования ежегодно ужесточают и сейчас оформить пенсию возможно исключительно при таких условиях:

Пенсия в 60 лет — требуют не менее 32 лет стажа. Пенсия в 63 года — нужно от 22 до 32 лет стажа. Пенсия в 65 лет — необходимо иметь 15 лет стажа.

Граждане могут получать вместо пенсии социальную помощь, но она может быть существенно меньше законного пенсионного обеспечения.

Поэтому в ПФУ рекомендуют гражданам, которым не хватает страхового стажа для назначения пенсии в вышеуказанные возрастные периоды доработать необходимое количество месяцев или лет. Такой вариант подходит для малоимущих граждан.

Второй вариант действий в случае недостатка лет стажа

Также украинские граждане, желающие своевременного назначения пенсии, несмотря на недостаток стажа, и если при этом позволяют финансы, могут его "докупить".

Приобрести годы страхового стажа можно за период с 2004 года, когда, например, гражданин не имел работы или не был зарегистрирован как физлицо-предприниматель. В то же время, такая возможность недоступна для тех, кто хотел бы купить стаж за период до 2004 года.

В ПФУ объясняют, что граждане, которые были застрахованными, однако не платили единый взнос в льготный период, не смогут приобрести дополнительные годы стажа за вышеуказанные периоды.

Для того, чтобы "докупить" стаж физлицо должно обратиться с документами к налоговикам и заключить договор добровольного участия в общеобязательном государственном соцстраховании.

В частности, закон позволяет докупить необходимый стаж единоразово, внеся всю сумму единого взноса за нужный период.

Однако есть лимит на разовую уплату единого взноса за каждый месяц. Она не может быть ниже размера минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженного на коэффициент "два".

Что касается сроков внесения уплаты, то единовременная сумма за весь период должна быть уплачена в течение десяти календарных дней с даты заключения договора. В случае, если его заключили сроком не менее одного года, то взносы нужно платить постепенно.

Ежемесячно размер единого взноса не может быть меньше минимального размера единого взноса. По состоянию на август 2025 года минимальная сумма единого взноса составляет 1,76 тыс. грн.

