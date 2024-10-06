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Пенсія по втраті годувальника — які виплати може отримати сім'я зниклих безвісти

6 жовтня 2024 16:17
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Виплати сім'ям зниклих безвісті — яка пенсія по втраті годувальника в Україні
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні непрацездатні члени сім'ї осіб, які зникли безвісти внаслідок особливих обставин, мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Для отримання такої пенсії заявники повинні відповідати встановленим критеріям.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як призначають пенсію по втраті годувальника

Зазначено, що список осіб, які можуть отримати цей вид пенсії, регулюється Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Заявку на призначення пенсії та всі необхідні документи можна подати безпосередньо в сервісний центр Пенсійного фонду України або ж скориставшись онлайн-сервісами, доступними на вебпорталі електронних послуг Фонду. Для цього потрібно мати електронний підпис або використовувати портал "Дія".

Важливо зазначити, що при подачі заяви в онлайн-форматі потрібно прикріпити скановані копії всіх оригіналів документів. Серед обов'язкових документів для отримання пенсії необхідно надати витяг з Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти внаслідок особливих обставин.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника надається без врахування страхового стажу особи, яка зникла безвісти за особливих обставин.

Важливо зазначити, що право на отримання цієї пенсії виникає через місяць після того, як інформація про зниклу безвісти особу буде внесена до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти внаслідок особливих обставин.

Які виплати можна отримати

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника встановлюється наступним чином:

  • 50% пенсії за віком померлого годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї.
  • 100% пенсії за віком на двох і більше непрацездатних членів сім'ї, при цьому сума розподіляється порівну між ними.

Важливо зазначити, що оскільки мінімальна пенсія за віком в Україні становить 2 361 гривню, то пенсія у зв'язку з втратою годувальника не може бути меншою за 1 180,50 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Пенсійному фонді України пояснили, на які пенсії можуть претендувати особи з інвалідністю у жовтні 2024 року. Йдеться про мінімальні розміри виплат.

Ми також писали, що розмір пенсії для громадянина, що має статус учасника бойових дій, розраховується з огляду на тривалість страхового стажу та отриманого заробітку. При виході на пенсію за наявним страховим стажем військові отримують від 15 000 грн та більше.

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