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Выход на пенсию в 60 лет в октябре — в ПФУ назвали условия

8 октября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кто сможет выйти на заслуженный отдых в октябре
Женщины почтенного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в октябре текущего года выйти на заслуженный отдых в 60 лет смогут только те граждане, которые накопили не менее 31 года страхового стажа.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Право выхода на пенсию в октябре 2024 года

Как отмечают специалисты Пенсионного фонда, в этом году право на пенсию по возрасту имеют мужчины и женщины после достижения 60, 63 или 65 лет. Вопрос о возрасте выхода на пенсию зависит от приобретенного лицом страхового стажа (ст. 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").

По нормам пенсионного законодательства, в 2024 году выйти на заслуженный отдых в 60 лет смогут исключительно те украинцы (как мужчины, так и женщины), у которых за время трудовой деятельности накопилось не менее 31 года стажа. В противном случае придется ждать до 63 или 65 лет.

Количество стажа для выхода на пенсию в октябре 2024 года:

  • 60 лет — от 31 года страхового стажа;
  • 63 года — от 21 до 31 года страхового стажа;
  • 65 лет — от 15 до 21 года страхового стажа.

Когда назначают пенсию при отсутствии необходимого стажа

Как объясняют специалисты ПФУ, пенсию гражданам назначают с даты обращения за ней.

В случае, если обращение за пенсионной выплатой произошло не позднее трех месяцев с даты достижения гражданином пенсионного возраста, пенсию по возрасту назначают со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста.

При отсутствии в 65 лет страхового стажа в 15-20 лет, гражданин не будет иметь права на пенсионную выплату. В таком случае назначают социальную помощь (соцпенсия по возрасту).

Размер социальной помощи составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность и среднемесячным общим доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Что еще стоит знать

Напомним, у украинских пенсионеров есть возможность увеличить размер своей пенсии за счет специальных надбавок. Некоторые из них начисляются автоматически, тогда как другим необходимо лично обращаться в Пенсионный фонд и подавать соответствующие документы.

Также мы писали, что в Украине существует категория пенсионеров, имеющих право на получение двух пенсий одновременно. В частности, лица с инвалидностью с детства могут одновременно получать пенсию по инвалидности и выплаты по случаю потери кормильца.

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