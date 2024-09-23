Какие документы нужны для ухода на пенсию в Украине — детали от ПФУ

Пенсионный фонд Украины Фото: УНІАН

Чтобы оформить пенсию в Украине в 2024 году нужно собрать необходимые документы. Предоставить их можно как через интернет, так и лично в офисе.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Документы для оформления пенсии

В Украине существует три основных вида пенсионных выплат: по возрасту, инвалидности и в связи с потерей кормильца. При оформлении пенсии офлайн работники Пенсионного фонда предоставят бланк заявления, который заполняется при подаче документов. Для онлайн-оформления можно использовать веб-портал ПФУ.

Следовательно, для выхода на пенсию по возрасту необходимо подать следующие документы:

Копия паспорта.

Справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Трудовую книгу или другие документы, подтверждающие стаж работы.

Справка о заработной плате.

Документы, подтверждающие наличие особого статуса.

Документы о месте жительства или регистрации.

Две цветные фотографии размером 4х6 см для оформления пенсионного удостоверения.

Заявление на выплату пенсии через банк или почту, а также справку об открытии банковского счета или указание на желание получать пенсию на почте.

Заявление о назначении пенсии.

Важно отметить, что размер пенсии по возрасту определяется на основе трудового стажа и взносов в Государственный бюджет. Возраст выхода на пенсию составляет 60, 63 или 65 лет в зависимости от условий и стажа конкретного лица.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году некоторым работникам, выходящим на заслуженный отдых за выслугу лет, государство выплатит 10 пенсий сразу. В частности, для этого следует работать на государственных или коммунальных должностях.

Мы также писали, что в Министерстве социальной политики подтвердили информацию о том, что в 2025 году власти осуществят индексацию пенсий. Процент повышения пока неизвестен, однако будет незначительным.