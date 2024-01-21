Як отримати додатковий страховий стаж, щоб не втратити пенсію

Пенсіонери біля ноутбуку. Фото: Getty Images

В Україні щороку зростає страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. У деяких українців робочого періоду може не вистачити для того, щоб отримати статус пенсіонера. Проте це питання можна вирішити.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як отримати додатковий стаж, щоб не втратити пенсію

Щоб отримати додатковий страховий стаж, можна вступити в систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за власним бажанням. Для того, щоб "докупити" стаж, необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України. Його можна укласти в електронній формі через портал електронних послуг за посиланням. Для підписання Договору можна використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис, або систему GOV.ID.

У Пенсійному фонді також зауважили, що страхові внески можна внести не лише за себе, але й на користь іншої людини. При цьому, важливою умовою для здійснення добровільних платежів на користь інших осіб — є їх реєстрація в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування (РЗО) і відсутність пенсійного статусу.

Як укласти договір про добровільну сплату страхових внесків

Добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і не застраховані особи старші 16 років. Також передбачена можливість сплати страхових внесків на користь третіх осіб.

Щоб укласти Договір приєднання, потрібно:

натиснути "Вхід" і авторизуватися на вебпорталі за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);

у розділі "Комунікації з ПФУ" (або на зеленому полі у верхній частині екрана) обрати вкладку "Договір на добровільну участь";

заповнити дані про особу, на користь якої бажаєте сплачувати внески (прізвище, ім’я, по батькові, податковий номер, серія та номер паспорта, дата народження);

у разі сплати внесків за себе натиснути на кнопку "Бажаю сплачувати за себе", поставивши відповідні позначки;

ознайомитися зі змістом Договору та Заяви, почергово обравши опції "Договір" та "Заява на добровільну участь", у разі необхідності відредагувати внесені дані, завантажити документи.

Після цього потрібно перейти до сплати внесків, натиснувши кнопку "Підписати та сплатити", обравши одну із запропонованих опцій:

"Сплатити через Portmone" — дозволяє здійснити оплату внесків одразу. У платіжному документі, який з’явиться на екрані, зазначте суму внеску та виконайте всі наступні дії, які запропонує система;

"Сформувати платіжне доручення" — дозволяє завантажити платіжний документ для подальшої його оплати у будь-якому банку або через іншого надавача послуг.

Для того, щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, який становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Який страховий стаж потрібен у 2024 році

Мінімальний необхідний стаж — 15 років. Якщо у людини не вистачає трудового стажу, їй доведеться дочекатися 65 років для виходу на пенсію.

У 2024 році для виходу на пенсію необхідно:

у 60 років — 31 рік страхового стажу;

у 63 роки — 21 рік страхового стажу;

у 65 років — 15 років страхового стажу.

Також важливо знати, що з 2017 року вимога щодо стажу зростає на 12 місяців щорічно. Наприклад, у 2028 році українці зможуть вийти на пенсію в 60 років тільки за наявності щонайменше 35 років страхового стажу.

При цьому, право не сплачувати ЄСВ під час воєнного стану, не передбачає зарахування відповідних періодів роботи до страхового стажу. До страхового стажу зараховуються тільки ті періоди трудової діяльності, за які повністю сплачені страхові внески.

Перевірити свій страховий стаж, сплачені страхові внески і нараховану зарплату можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням.

Нагадаємо, що з січня 2024 року українці платитимуть більшу суму Єдиного страхового внеску (ЄСВ), щоб докупити стаж, що дає право на пенсію. Це пов'язано зі зростанням мінімальної заробітної плати, до якої прив'язаний внесок.