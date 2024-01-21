Как получить дополнительный страховой стаж, чтобы не потерять пенсию

Пенсионеры с планшетом. Фото: Frepeek

В Украине ежегодно растет страховой стаж, необходимый для ухода на пенсию. У некоторых украинцев рабочего периода может не хватить для того, чтобы получить статус пенсионера. Однако этот вопрос можно решить.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как получить дополнительный стаж, чтобы не потерять пенсию

Чтобы получить дополнительный страховой стаж можно поступить в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по собственному желанию. Для того чтобы "докупить" стаж, необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины. Его можно заключить в электронной форме через портал электронных услуг по ссылке. Для подписания Договора можно использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП), Действие. Подпись или систему GOV.ID.

В Пенсионном фонде также отметили, что страховые взносы можно внести не только за себя, но и в пользу другого человека. При этом важным условием для осуществления добровольных платежей в пользу других лиц является их регистрация в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования (РСО) и отсутствие пенсионного статуса.

Как заключить договор о добровольной уплате страховых взносов

Добровольное участие в пенсионном страховании могут принимать как застрахованные, так и не застрахованные лица старше 16 лет. Также предусмотрена возможность уплаты страховых взносов в пользу третьих лиц.

Чтобы заключить Договор присоединения, необходимо:

нажать "Вход" и авторизироваться на вебпортале с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);

в разделе "Коммуникации по ПФУ" (или на зеленом поле в верхней части экрана) выбрать вкладку "Договор на добровольное участие";

заполнить данные о лице, в пользу которого хотите уплачивать взносы (фамилия, имя, отчество, налоговый номер, серия и номер паспорта, дата рождения);

в случае уплаты взносов за себя нажать кнопку "Желаю платить за себя", поставив соответствующие отметки;

ознакомиться с содержанием Договора и Заявления, поочередно избрав опции "Договор" и "Заявление о добровольном участии", в случае необходимости отредактировать внесенные данные, загрузить документы.

После этого нужно перейти к уплате взносов, нажав кнопку "Подписать и оплатить", выбрав одну из предложенных опций:

"Оплатить через Portmone" — позволяет произвести оплату взносов сразу. В появившемся на экране платежном документе укажите сумму взноса и выполните все следующие действия, которые предложит система;

"Сформировать платежное поручение" — позволяет скачать платежный документ для последующей его оплаты в любом банке или через другого поставщика услуг.

Для того, чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который составляет 22% от минимальной заработной платы.

Какой страховой стаж нужен в 2024 году

Минимальный необходимый стаж – 15 лет. Если у человека не хватает трудового стажа, ему придется дождаться 65 лет для выхода на пенсию.

В 2024 году для выхода на пенсию необходимо:

в 60 лет — 31 год страхового стажа;

в 63 года — 21 год страхового стажа;

в 65 лет — 15 лет страхового стажа.

Также важно знать, что с 2017 года требование стажа возрастает на 12 месяцев ежегодно. К примеру, в 2028 году украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет только при наличии не менее 35 лет страхового стажа.

При этом право не платить ЕСВ во время военного положения, не предусматривает зачисление соответствующих периодов работы в страховой стаж. В страховой стаж относят только те периоды трудовой деятельности, за которые полностью уплачены страховые взносы.

Проверить свой страховой стаж, уплаченные страховые взносы и начисленную зарплату можно на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Напомним, что с января 2024 года украинцы будут платить большую сумму Единого страхового взноса (ЕСВ), чтобы докупить стаж, дающий право на пенсию. Это связано с ростом минимальной заработной платы, к которой привязан вклад.