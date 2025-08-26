Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Військовим можуть не дати гарантовану відпустку — які підстави

Військовим можуть не дати гарантовану відпустку — які підстави

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 11:00
Додаткові відпустки військових у 2025 році — які підстави для відмови має командир
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: УНІАН

Закон про гарантовані відпустки для військових, який нещодавно підписав Президент Володимир Зеленський не означає, що захисники точно зможуть скористатися своїм правом на відпочинок. Є певні умови, за яких командир може відмовити у наданні відпустки.

Про це в етері програми Вечір.LIVE заявив адвокат Ростислав Кравець.

Реклама
Читайте також:

Що не так з відпустками для військових

За словами Ростислава Кравця, найбільш проблемна ситуація — це з комплектацією в збройних підрозділах. Якщо склад не долічує більш ніж 30%, то командир має право відмовити військовослужбовцю у відпустці.

"Також може бути відмова з огляду на ситуацію, яка відбувається. Тобто, об'єктивно — командир може відмовити будь-коли", — сказав експерт. 

Кравець пояснив, що під час війни існують певні умови, за яких командир може відмовити у наданні відпустки.

"Так, у військового є право на відпустку, у подальшому її можуть компенсувати грошима. Станом на зараз ті гарантії, які мають військові, з огляду на недоукомплектованість ЗСУ, можуть не виконуватися. І це теж за законом", — підкреслив адвокат. 

Не допоможуть отримати відпустку навіть гарні стосунки з командиром, адже від нього може нічого не залежати. Якщо в частині бракує особового складу, а боєць, який хоче у відпустку виконує специфічні завдання, тоді його прости не буде ким замінити.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, 20 липня 2025 року стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський поставив підпис під законом, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки. Ще 15 інші 15 днів захисники можуть отримати залежно від того, які можливості має підрозділ.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповідав, що за законом, учасники бойових дій тепер зможуть отримати додаткові 14 днів відпустки, які не надавалися у зв'язку з війною.

Раніше ми пояснювали, коли та яких умовах військовому, який повернувся з СЗЧ, відновлять грошові виплати. Дізнавайтесь також, хто у ЗСУ у вересні зможе отримати додаткові 24 тисячі гривень

ЗСУ відпустка армія військові війна в Україні
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації