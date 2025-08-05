Поновлення всіх виплат після СЗЧ — що мають знати військовослужбовці

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: УНІАН

У військових, які самовільно залишили частини (СЗЧ), ще є час до 30 серпня 2025 року повернутися на службу та уникнути кримінальної відповідальності. Після повернення на службу захисники також отримають шанс на відновлення призупиненого грошового забезпечення і не тільки.

У Київському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пояснили, на яких умовах військовому, який повернувся після СЗЧ, поновлять усі належні грошові виплати.

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Коли військові після СЗЧ знову отримують виплати

Як зазначається у повідомленні, для повернення військовий має добровільно звернутися до органу управління військової служби правопорядку ЗСУ, одного з батальйонів резерву, ДБР або Нацполіції України. Його поновлення на службі відбудеться впродовж 72 годин. Одночасно відновлюється й виплата грошового забезпечення, а також військовий знову отримає:

продовольче забезпечення;

речове забезпечення;

інші види забезпечення.

Крім того, із моменту поновлення на службі військовослужбовці отримують усі пільги та соціальні гарантії, передбачені законодавством України.

Про що ще варто знати військовослужбовцям

Оператори дронів у 2025 році зможуть стати учасниками програми "Контракт 18-24". Військовослужбовцям теж нададуть виплату в 1 млн грн за підписання контракту, а коли вони звільняться зі служби — отримають додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.

Нагадаємо, що держава виплачує бійцям компенсацію у разі поранення, отримання інвалідності чи втрати працездатності. Адвокатка Катерина Жегестовська пояснила, від чого залежить сума допомоги. Дізнавайтесь також, яким буде грошове забезпечення у ЗСУ у серпні.