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Головна Фінанси Виплати, пільги та соцгарантії — як швидко повертають після СЗЧ

Виплати, пільги та соцгарантії — як швидко повертають після СЗЧ

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 18:35
Поновлення всіх виплат після СЗЧ — що мають знати військовослужбовці
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: УНІАН

У військових, які самовільно залишили частини (СЗЧ), ще є час до 30 серпня 2025 року повернутися на службу та уникнути кримінальної відповідальності. Після повернення на службу захисники також отримають шанс на відновлення призупиненого грошового забезпечення і не тільки.

У Київському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пояснили, на яких умовах військовому, який повернувся після СЗЧ, поновлять усі належні грошові виплати. 

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Коли військові після СЗЧ знову отримують виплати

Як зазначається у повідомленні, для повернення військовий має добровільно звернутися до органу управління військової служби правопорядку ЗСУ, одного з батальйонів резерву, ДБР або Нацполіції України. Його поновлення на службі відбудеться впродовж 72 годин. Одночасно відновлюється й виплата грошового забезпечення, а також військовий знову отримає:

  • продовольче забезпечення;
  • речове забезпечення;
  • інші види забезпечення.

Крім того, із моменту поновлення на службі військовослужбовці отримують усі пільги та соціальні гарантії, передбачені законодавством України.

Про що ще варто знати військовослужбовцям 

Оператори дронів у 2025 році зможуть стати учасниками програми "Контракт 18-24". Військовослужбовцям теж нададуть виплату в 1 млн грн за підписання контракту, а коли вони звільняться зі служби — отримають додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.

Нагадаємо, що держава виплачує бійцям компенсацію у разі поранення, отримання інвалідності чи втрати працездатності. Адвокатка Катерина Жегестовська пояснила, від чого залежить сума допомоги. Дізнавайтесь також, яким буде грошове забезпечення у ЗСУ у серпні. 

виплати ЗСУ гроші СЗЧ грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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