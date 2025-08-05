Поновлення всіх виплат після СЗЧ — що мають знати військовослужбовці

Виплати, пільги та соцгарантії — як швидко повертають після СЗЧ
У військових, які самовільно залишили частини (СЗЧ), ще є час до 30 серпня 2025 року повернутися на службу та уникнути кримінальної відповідальності. Після повернення на службу захисники також отримають шанс на відновлення призупиненого грошового забезпечення і не тільки.
У Київському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пояснили, на яких умовах військовому, який повернувся після СЗЧ, поновлять усі належні грошові виплати.
Коли військові після СЗЧ знову отримують виплати
Як зазначається у повідомленні, для повернення військовий має добровільно звернутися до органу управління військової служби правопорядку ЗСУ, одного з батальйонів резерву, ДБР або Нацполіції України. Його поновлення на службі відбудеться впродовж 72 годин. Одночасно відновлюється й виплата грошового забезпечення, а також військовий знову отримає:
- продовольче забезпечення;
- речове забезпечення;
- інші види забезпечення.
Крім того, із моменту поновлення на службі військовослужбовці отримують усі пільги та соціальні гарантії, передбачені законодавством України.
Про що ще варто знати військовослужбовцям
Оператори дронів у 2025 році зможуть стати учасниками програми "Контракт 18-24". Військовослужбовцям теж нададуть виплату в 1 млн грн за підписання контракту, а коли вони звільняться зі служби — отримають додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.
Нагадаємо, що держава виплачує бійцям компенсацію у разі поранення, отримання інвалідності чи втрати працездатності. Адвокатка Катерина Жегестовська пояснила, від чого залежить сума допомоги. Дізнавайтесь також, яким буде грошове забезпечення у ЗСУ у серпні.
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