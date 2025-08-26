Дополнительные отпуска военных в 2025 году — какие основания для отказа имеет командир

Военнослужащие ВСУ. Фото: УНИАН

Закон о гарантированных отпусках для военных, который недавно подписал Президент Владимир Зеленский не означает, что защитники точно смогут воспользоваться своим правом на отдых. Есть определенные условия, при которых командир может отказать в предоставлении отпуска.

Об этом в эфире программы Вечер.LIVE заявил адвокат Ростислав Кравец.

Что не так с отпусками для военных

По словам Ростислава Кравца, наиболее проблемная ситуация — с комплектацией в вооруженных подразделениях. Если подразделению не хватает более чем 30% личного состава, то командир имеет право отказать военнослужащему в отпуске.

"Также может быть отказ, учитывая ситуацию, которая происходит. То есть, объективно — командир может отказать в любое время", — сказал эксперт.

Кравец пояснил, что во время войны существуют определенные условия, при которых командир может отказать в предоставлении отпуска.

"Да, у военного есть право на отпуск, в дальнейшем его могут компенсировать деньгами. По состоянию на сейчас те гарантии, которые имеют военные, учитывая недоукомплектованность ВСУ, могут не выполняться. И это тоже по закону", — подчеркнул адвокат.

Не помогут получить отпуск даже хорошие отношения с командиром, ведь от него может ничего не зависеть. Если в части не хватает личного состава, а боец, который хочет в отпуск, выполняет специфические задачи, тогда его просто некем будет заменить.

О чем еще стоит знать

Напомним, 20 июля 2025 года стало известно, что глава государства Владимир Зеленский поставил подпись под законом, который предоставляет военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска. Еще 15 остальные 15 дней защитники могут получить в зависимости от того, какие возможности имеет подразделение.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказывал, что по закону, участники боевых действий теперь смогут получить дополнительные 14 дней отпуска, которые не предоставлялись в связи с войной.

Ранее мы объясняли, когда и на каких условиях военному, который вернулся из СЗЧ, восстановят денежные выплаты.