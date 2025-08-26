Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Военным могут не дать гарантированный отпуск — какие основания

Военным могут не дать гарантированный отпуск — какие основания

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 11:00
Дополнительные отпуска военных в 2025 году — какие основания для отказа имеет командир
Военнослужащие ВСУ. Фото: УНИАН

Закон о гарантированных отпусках для военных, который недавно подписал Президент Владимир Зеленский не означает, что защитники точно смогут воспользоваться своим правом на отдых. Есть определенные условия, при которых командир может отказать в предоставлении отпуска.

Об этом в эфире программы Вечер.LIVE заявил адвокат Ростислав Кравец.

Реклама
Читайте также:

Что не так с отпусками для военных

По словам Ростислава Кравца, наиболее проблемная ситуация — с комплектацией в вооруженных подразделениях. Если подразделению не хватает более чем 30% личного состава, то командир имеет право отказать военнослужащему в отпуске.

"Также может быть отказ, учитывая ситуацию, которая происходит. То есть, объективно — командир может отказать в любое время", — сказал эксперт.

Кравец пояснил, что во время войны существуют определенные условия, при которых командир может отказать в предоставлении отпуска.

"Да, у военного есть право на отпуск, в дальнейшем его могут компенсировать деньгами. По состоянию на сейчас те гарантии, которые имеют военные, учитывая недоукомплектованность ВСУ, могут не выполняться. И это тоже по закону", — подчеркнул адвокат.

Не помогут получить отпуск даже хорошие отношения с командиром, ведь от него может ничего не зависеть. Если в части не хватает личного состава, а боец, который хочет в отпуск, выполняет специфические задачи, тогда его просто некем будет заменить.

О чем еще стоит знать

Напомним, 20 июля 2025 года стало известно, что глава государства Владимир Зеленский поставил подпись под законом, который предоставляет военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска. Еще 15 остальные 15 дней защитники могут получить в зависимости от того, какие возможности имеет подразделение.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказывал, что по закону, участники боевых действий теперь смогут получить дополнительные 14 дней отпуска, которые не предоставлялись в связи с войной.

Ранее мы объясняли, когда и на каких условиях военному, который вернулся из СЗЧ, восстановят денежные выплаты. Узнавайте также, кто в ВСУ в сентябре сможет получить дополнительные 24 тысячи гривен.

ВСУ отпуск армия военные война в Украине
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации