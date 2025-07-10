Доплати в ЗСУ — хто отримає подвійну виплату у серпні 2025 року

Військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб/соцмережі

У серпні 2025 року деяким військовослужбовцям нарахують подвійні виплати. Йдеться про додаткову виплату для тих, хто уклав перший контракт про проходження військової служби в Збройних силах, яка стартує від 24 тис. грн.

Це передбачено законом 2232-XII "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Розміри додаткових виплат за укладення контрактів

Згідно з нормами закону, додаткова виплата до грошового забезпечення передбачена для військових тільки за перший контракт зі Збройними силами. Сума виплати прив'язана до прожиткового мінімуму працездатних осіб на 2025 рік. А саме — 3028 грн.

Розміри виплат за укладення контрактів різняться таким чином:

Рядовий склад:

- 24,22 тис. грн, якщо контракт укладається на три роки.

Сержантський і старшинський склад:

- 27,25 тис. грн, якщо контракт укладається від трьох років.

Офіцерський склад:

- 30,28 тис. грн, якщо контракт укладено на один рік і більше.

Механізм нарахування коштів за укладення контракту

Для отримання додаткових виплат громадяни мають укласти контракт та почати виконувати військові обов'язки. Це має бути підтверджено наказом командира.

Відповідну виплату нарахують військовим після набуття чинності перших контрактів, призначень на посади та початку виконання обов’язків за посадами, згідно з наказом.

Водночас, така виплата не передбачена у разі повторного підписання контракту (зокрема, після звільнення) чи переходу на іншу посаду (з рядового на сержантський склад).

Для отримання відповідної допомоги потрібно написати рапорт на ім’я командира.

Серед основних вимог під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом:

дозволяє стан здоров’я та придатність до служби за медичними показниками/показниками професійно-психологічного відбору;

наявна фізична підготовленість/психологічна стійкість кандидатів;

базова загальна освіта/вища освіта;

є мотивація служити у війську.

Як правило, оформлюють особові справи кандидатів на службу за контрактом не пізніше ніж за три доби до відправлення їх до військових частин, навчальних військових частин (центрів).

Раніше ми писали, що в Україні виплати військовим мають намір нараховувати по-новому. У парламенті зареєстрували новий проєкт закону щодо грошового забезпечення військових.

Також повідомляли, як впливає грошове забезпечення військовослужбовців на пенсії. Попри його великі розміри, кінцева сума буде меншою, оскільки не включатиме винагороди до 100 тис. грн.