Доплаты в ВСУ — кто получит двойную выплату в августе 2025 года

Военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб/соцсети

В августе 2025 года некоторым военнослужащим начислят двойные выплаты. Речь идет о дополнительной выплате для тех, кто заключил первый контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах, которая стартует от 24 тыс. грн.

Это предусмотрено законом 2232-XII "О воинской обязанности и военной службе".

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Размеры дополнительных выплат за заключение контрактов

Согласно нормам закона, дополнительная выплата к денежному довольствию предусмотрена для военных только за первый контракт с Вооруженными силами. Сумма выплаты привязана к прожиточному минимуму трудоспособных лиц на 2025 год. А именно — 3028 грн.

Размеры выплат за заключение контрактов различаются следующим образом:

Рядовой состав:

- 24,22 тыс. грн, если контракт заключается на три года.

Сержантский и старшинский состав:

- 27,25 тыс. грн, если контракт заключается от трех лет.

Офицерский состав:

- 30,28 тыс. грн, если контракт заключен на один год и более.

Механизм начисления средств за заключение контракта

Для получения дополнительных выплат граждане должны заключить контракт и начать выполнять воинские обязанности. Это должно быть подтверждено приказом командира.

Соответствующую выплату начислят военным после вступления в силу первых контрактов, назначений на должности и начала выполнения обязанностей по должностям, согласно приказу.

В то же время, такая выплата не предусмотрена в случае повторного подписания контракта (в частности, после увольнения) или перехода на другую должность (с рядового на сержантский состав).

Для получения соответствующей помощи нужно написать рапорт на имя командира.

Среди основных требований при отборе и принятии на военную службу по контракту:

позволяет состояние здоровья и пригодность к службе по медицинским показателям/показателям профессионально-психологического отбора;

имеется физическая подготовленность/психологическая устойчивость кандидатов;

базовое общее образование/высшее образование;

есть мотивация служить в армии.

Как правило, оформляют личные дела кандидатов на службу по контракту не позднее чем за трое суток до отправки их в воинские части, учебные воинские части (центры).

Ранее мы писали, что в Украине выплаты военным намерены начислять по-новому. В парламенте зарегистрировали новый проект закона о денежном обеспечении военных.

Также сообщали, как влияет денежное довольствие военнослужащих на пенсии. Несмотря на его большие размеры, конечная сумма будет меньше, поскольку не будет включать вознаграждения до 100 тыс. грн.