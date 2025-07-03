Пенсії в Україні — як впливає на розмір виплати грошове забезпечення військових

Гривневі купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні обчислення розміру пенсійного забезпечення для військовослужбовців має свої особливості. Попри великі розміри грошового забезпечення, кінцева сума буде значно меншою, адже не включає надбавки у 30-100 тис. грн, а також інші винагороди та разову допомогу.

Про це йдеться на порталі Міністерства оборони.

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Особливості призначення пенсій для військових

Питання відповідних виплат регулює закон "Про пенсії особам, звільненим від військової служби, та деяким іншим категоріям осіб". Військові можуть подавати заявки на призначення пенсії за кількома критеріями у разі:

досягнення пенсійного віку;

якщо стали особами з інвалідністю.

Право на пенсії мають офіцери, прапорщики, матроси, військові строкової служби та військовослужбовці за контрактом. Також громадянам, у яких є військовий статус і які проходять службу в держорганах, надається право на призначення пенсії до досягнення пенсійного віку.

Пенсії з інвалідності призначають тим, хто отримав поранення як під час воєнних дій, так і в інших випадках, що передбачені законом, під час несення служби.

Також передбачена пенсія рідним військових. Їм призначають та виплачують кошти у разі зникнення безвісти або загибелі військових.

Як впливає грошове забезпечення військових на пенсію

Пенсії військових обчислюють не з усього розміру грошового забезпечення, а лише враховують оклади за посадою та сталі доплати, зокрема за військове звання, надбавку за вислугу років. Одноразові винагороди у розмірі від 30 до 100 тис. грн не беруть до уваги під час обчислення пенсії. Також встановлене обмеження на максимальні суми виплат.

Розміри пенсій залежно від їх виду передбачені наступні:

за вислугу років — у розмірі 50−70% від грошового забезпечення, залежно від терміну вислуги;

з інвалідності — 40−100% від грошового забезпечення, залежно від групи та причини настання інвалідності;

у разі втрати годувальника — частка у 30−70% на одну особу, що була на утриманні, залежно від причини смерті та хто саме претендує на виплати.

Військові чи їхні рідні можуть подавати документи про призначення пенсії:

в уповноважені органи (структурний підрозділ за останнім місцем проходження служби), якщо не була призначена пенсія;

у сервісний центр Пенсійного фонду за фактичним місцем проживання чи перебування, якщо не мали пенсії.

Нагадаємо, у липні цього року в армії для військових передбачене нарахування щомісячних доплат, надбавок, премій та винагород до основних посадових окладів. Також очікується індексація виплат.

Раніше ми писали, як бійцям із СЗЧ повернути виплати. Відомо, що для цього основним зобов'язанням є прибуття військового у батальйон резерву.