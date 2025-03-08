Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Военный сбор — кто может не платить и по каким причинам arrow

Военный сбор — кто может не платить и по каким причинам

8 марта 2025 15:40
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Военный сбор для ФЛП в 2025 году — кому разрешили игнорировать налог
Мужчина считает деньги в кошельке. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине физические-лица предприниматели I и II групп, должны платить военный сбор, размер которого в 2025 году составляет 5%. Однако некоторые из ФЛП имеют веское основание для того, чтобы не платить этот налог.

Об этом рассказали в Главном управлении Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

Читайте также:

Военный сбор — кто из предпринимателей может не платить

Такое право, в частности, имеют физические лица-предприниматели-плательщики единого налога I и II групп, если их налоговый адрес находится на территориях боевых действий или на временно оккупированных РФ территориях Украины.

Как отметили налоговики, речь о периоде с первого числа месяца, когда начались боевые действия, возникла угроза боевых действий или началась временная оккупация такой территории. Не платить налог можно до последнего числа месяца, в котором боевые действия были завершены, угроза нивелирована или территория освобождена от российских оккупантов.

Таким ФЛП не нужно заполнять декларацию плательщика единого налога за период, когда они не платили единый налог и военный сбор. Если предприниматель воспользовался своим правом и решил не платить налог, он не получит от контролирующего органа соответствующие авансовые взносы.

"Налоговые обязательства по военному сбору начисляются только за периоды, когда сбор был уплачен и отражен в декларации.
Штрафы и пеня за неуплату или неполную уплату авансовых взносов по военному сбору к таким плательщикам не применяются", — подчеркнули налоговики.

Кто еще может воспользоваться налоговыми льготами

Единый социальный взнос за себя можно не платить ФЛП, если они параллельно работают — по трудовому договору или контракту. Тогда ЕСВ платит работодатель за наемного работника. Так же от уплаты взносов освобождены пенсионеры (по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет) и лица с инвалидностью любой группы.

Напомним, что украинцы за рубежом должны платить налоги с доходов по общим правилам. Но они могут избежать двойного налогообложения.

Также недавно мы объясняли что такое налоговое требование. Документ могут получить лишь некоторые ФЛП.

ФЛП налоги Налоговая служба деньги военный сбор
Реклама
Реклама
Реклама