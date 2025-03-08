Военный сбор для ФЛП в 2025 году — кому разрешили игнорировать налог

Мужчина считает деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине физические-лица предприниматели I и II групп, должны платить военный сбор, размер которого в 2025 году составляет 5%. Однако некоторые из ФЛП имеют веское основание для того, чтобы не платить этот налог.

Об этом рассказали в Главном управлении Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

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Такое право, в частности, имеют физические лица-предприниматели-плательщики единого налога I и II групп, если их налоговый адрес находится на территориях боевых действий или на временно оккупированных РФ территориях Украины.

Как отметили налоговики, речь о периоде с первого числа месяца, когда начались боевые действия, возникла угроза боевых действий или началась временная оккупация такой территории. Не платить налог можно до последнего числа месяца, в котором боевые действия были завершены, угроза нивелирована или территория освобождена от российских оккупантов.

Таким ФЛП не нужно заполнять декларацию плательщика единого налога за период, когда они не платили единый налог и военный сбор. Если предприниматель воспользовался своим правом и решил не платить налог, он не получит от контролирующего органа соответствующие авансовые взносы.

"Налоговые обязательства по военному сбору начисляются только за периоды, когда сбор был уплачен и отражен в декларации.

Штрафы и пеня за неуплату или неполную уплату авансовых взносов по военному сбору к таким плательщикам не применяются", — подчеркнули налоговики.

Кто еще может воспользоваться налоговыми льготами

Единый социальный взнос за себя можно не платить ФЛП, если они параллельно работают — по трудовому договору или контракту. Тогда ЕСВ платит работодатель за наемного работника. Так же от уплаты взносов освобождены пенсионеры (по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет) и лица с инвалидностью любой группы.

Напомним, что украинцы за рубежом должны платить налоги с доходов по общим правилам. Но они могут избежать двойного налогообложения.

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