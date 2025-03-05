Податкова вимога — коли та чому її отримують українці

Хлопець закрив обличчя руками. Фото: Unsplash

Іноді стається так, що у платника податків виникає заборгованість. Це серйозне порушення, тож контролюючий орган має на це відреагувати та надсилає або вручає боржнику так звану податкову вимогу.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, що це за документ та яких правил мають дотримуватися податківці під час вручення податкової вимоги.

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Податкова вимога — що це таке

Як пояснили у податковій службі у Івано-Франківській області, податкова вимога — це письмовий документ встановленої форми, який отримує платник податків для того, щоби погасити заборгованість. При цьому надіслати цей документ можна не раніше першого робочого дня після того, як закінчився граничний строк сплати суми грошового зобов’язання.

У податковій вимозі має бути наступна інформація:

факт виникнення податкового боргу;

право про податкову заставу;

розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою;

обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк;

попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави;

про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

"Податкова вимога надсилається також платникам, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов’язань у встановлені Податковим кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення", — зазначили у податковій.

Нагадаємо, що з 1 березня форма фіскальних чеків змінилася. Так, споживачі мають отримувати нові розрахункові документи, інакше підприємців штрафуватимуть.

Ще ми розповідали про податки, які мають сплатити ФОПи у березні. Ставки податків не змінилися.