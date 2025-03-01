Доходи за кордоном — які податки мають заплатити українці

Людина перераховує купюри євро, а на столі лежать гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Громадяни України, які перебувають за кордоном, повинні сплатити податки з доходів, отриманих в інших країнах. При цьому в українців є нагода уникнути подвійного оподаткування.

Про це розповіли у Державній податковій службі.

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Податки на доходи за кордоном — по що потрібно знати

У держструктурі наголосили, що платити податки потрібно за будь-який дохід, отриманий за кордоном.

"Якщо ви громадянин України та отримуєте дохід за межами країни, важливо пам’ятати про свої податкові зобов’язання. Вам необхідно подати декларацію про отримання доходів та сплатити податки", — підкреслили у відомстві.

Для закордонних доходів діють такі ставки:

18 % — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

1,5 % — військовий збір (але тільки для доходів, отриманих до 1 січня 2025 року).

Якщо надходження були в іноземній валюті, то сума перераховується в гривню за офіційним курсом НБУ на день нарахування доходу.

Як обійтися без подвійного оподаткування

Якщо ви вирішили платити податки за кордоном, то в Україні не потрібно буде сплачувати податок на доходи. Але важливо, щоб країна, в якій ви виконали свій податковий обов′язок, мала з Україною угоду про уникнення подвійного оподаткування.

Далі іноземні податківці надають вам довідку, яка підтверджує, що ви сплатили податки. Її потрібно легалізувати. Це означає:

якщо за кордоном ви сплатили податок у розмірі 100 тис. грн, а в Україні треба сплатити ще 80 тис. грн, то податок на батьківщині не сплачується;

якщо ж ви сплатили за кордоном 80 тис. грн, а в Україні підлягає сплаті 100 тис. грн податку, то вам потрібно буде доплатити тільки різницю — 20 тис.

Раніше ми пояснювали, що українці, які ведуть підприємницьку діяльність, повинні регулярно сплачувати податки. Наприклад, у перший місяць весни ФОПам треба сплатити єдиний податок, військовий збір і єдиний соціальний внесок.

Також нагадаємо, що до кінця 2025 в Україні можуть легалізувати криптовалюту. Тож інвестори почнуть платити податок зі своїх доходів.