Військовий на консультації у лікаря. Фото: Reuters

Військовослужбовці, які повернулися з полону та потребують тривалого лікування в стаціонарі, мають право на додаткову винагороду в розмірі 50 000 гривень на місяць. Кабмін уточнив порядок її нарахування, зокрема за неповний місяць лікування. Крім того, частина захисників зможе отримати перерахунок за минулий період, якщо раніше їм не виплатили належні кошти.

Про це повідомили у Сумському обласному ТЦК та СП, передають Новини.LIVE.

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Як змінили правила виплати 50 000 гривень після полону

Після повернення з полону військовослужбовцям нерідко потрібне тривале лікування через отримані поранення, травми, контузії або захворювання. На цей час для них передбачена додаткова грошова винагорода.

11 листопада 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1405, якою вніс зміни до постанови №168. Документ уточнює порядок нарахування 50 000 гривень військовим, які після звільнення з полону проходять тривале стаціонарне лікування.

50 000 гривень нараховуватимуть і за неповний місяць

Військовослужбовці, які відразу після звільнення з полону потребують тривалого лікування в стаціонарі, мають право на додаткову винагороду в розмірі 50 000 гривень на місяць.

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Для отримання цих коштів безперервне перебування в стаціонарі має тривати понад 30 календарних днів. До загального періоду також зараховують час переведення військового з одного медичного закладу до іншого.

Важливе уточнення стосується неповних місяців лікування. Тепер виплату нараховуватимуть пропорційно фактичній кількості днів перебування в стаціонарі або на реабілітації.

Наприклад, якщо військовослужбовець лікувався 12 днів у місяці, за який розрахунковий період становить 30 днів, він отримає 20 000 гривень.

Таким чином, військовий зможе отримати частину винагороди навіть тоді, коли лікування тривало не весь місяць.

Хто зможе отримати перерахунок за минулий період

Уряд також передбачив можливість перерахувати виплати за попередній час.

Це стосується військовослужбовців, які відразу після звільнення з полону проходили безперервне стаціонарне лікування понад 30 днів у період із 15 листопада 2025 року до 10 липня 2026 року.

Якщо захисник відповідав цим умовам, але не отримав належної додаткової винагороди або йому неправильно розрахували її суму, тепер передбачена можливість нарахувати кошти за минулий період.

Які документи потрібні для отримання грошей

Основним документом для перерахунку є виписка з медичної карти стаціонарного хворого. Вона має підтверджувати перебування військовослужбовця на лікуванні.

Якщо захисника переводили між кількома лікарнями, потрібно мати документи, які підтверджують увесь період безперервного стаціонарного лікування.

Виплату здійснює військова частина або підрозділ, на грошовому забезпеченні якого перебував військовослужбовець під час лікування.

Скільки часу можна отримувати додаткову винагороду

Тривалість лікування та необхідність його продовження визначає військово-лікарська комісія (ВЛК). Її огляд має відбутися не пізніше ніж через 30 календарних днів від початку стаціонарного лікування.

Висновок комісії є підставою для продовження лікування зі збереженням грошового забезпечення та додаткової винагороди.

Водночас такий період обмежений. За рішенням ВЛК продовжити стаціонарне лікування можна на строк, визначений комісією, але загалом не більше ніж на 12 місяців.

Як військовому перевірити нарахування 50 000 гривень

Захисникам, які повернулися з полону та проходили тривале лікування, варто перевірити, чи правильно їм нарахували додаткову винагороду.

Якщо кошти не виплатили або сума виявилася меншою за належну, можна звернутися до фінансової служби військової частини, на забезпеченні якої військовослужбовець перебував під час лікування.

Для перевірки нарахувань потрібно надати медичні документи, зокрема виписки зі стаціонару, які підтверджують тривалість лікування.

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