Військовий пише на аркуші паперу. Фото: Генштаб/Telegram

Військовослужбовець може заздалегідь визначити, кому та в яких частках передадуть належні йому виплати у разі загибелі, полону або зникнення безвісти. Для цього оформлюють особисте розпорядження. Однак іноді родичі не можуть знайти цей документ або отримати підтвердження його наявності у військовій частині.

Новини.LIVE розповідають, які є види особистих розпоряджень та що робити у разі втрати документа.

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Які бувають особисті розпорядження військових

Особисте розпорядження, як пояснили в Міністерстві оборони України, дає військовослужбовцю можливість самостійно визначити, кому та в яких частках виплачуватимуть належні йому кошти за певних обставин.

Законодавство передбачає два види таких документів. Вони відрізняються призначенням, підставами для оформлення та порядком виплат.

Розпорядження на випадок загибелі військовослужбовця

Право оформити такий документ передбачене пунктом 4 статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" № 2011-XII.

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У ньому військовий може зазначити, кому і в яких частках має бути виплачена одноразова грошова допомога (ОГД) у разі його загибелі або смерті.

Отримувачами можуть бути будь-які люди, навіть якщо вони не є родичами військовослужбовця.

Водночас закон захищає права окремих членів родини. Навіть якщо військовий склав особисте розпорядження, право на частину допомоги зберігається за такими категоріями:

малолітні та неповнолітні діти;

повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова або вдівець;

непрацездатні батьки загиблого.

Ці люди мають право отримати 50% тієї частки одноразової допомоги, яка належала б їм за відсутності особистого розпорядження. Військовослужбовець не може позбавити їх цієї гарантованої законом виплати.

Розпорядження на випадок полону або зникнення безвісти

Другий вид документа стосується щомісячного грошового забезпечення військовослужбовця. Його правова основа — пункт 6 статті 9 Закону № 2011-XII у редакції Закону України № 3995-IX від 8 жовтня 2024 року. Ці зміни діють із 1 лютого 2025 року.

У такому розпорядженні військовий визначає, кому та в яких частках виплачуватимуть його грошове забезпечення, якщо він потрапить у полон, стане заручником, буде інтернований або зникне безвісти.

Якщо особистого розпорядження немає, половину грошового забезпечення виплачують визначеним законом членам родини. Інша частина зберігається державою для самого військовослужбовця до його повернення. Якщо він загине, ці кошти включають до складу спадщини.

Мінімальна сума грошового забезпечення військового, який перебуває в полоні або зник безвісти, за наведеними в матеріалі розрахунками становить від 120 000 грн на місяць. До неї входять посадовий оклад, надбавки та щомісячна додаткова винагорода в розмірі 100 000 грн.

Якщо військовий не залишив особистого розпорядження, його родина гарантовано отримуватиме щонайменше 60 000 грн на місяць. Решту коштів держава зберігатиме з обов'язковою індексацією.

Що робити родині, якщо особисте розпорядження не можуть знайти

Якщо військовослужбовець зник безвісти, фахівці "Юридичного Гончаренко центру" радять рідним насамперед з'ясувати, чи є його особисте розпорядження у військовій частині.

Якщо командування не може підтвердити наявність документа або повідомляє, що його немає, родичам варто діяти послідовно:

Звернутися до військової частини письмово. Подайте запит із проханням перевірити особову справу військовослужбовця та з'ясувати, чи є в ній особисте розпорядження. Попросити офіційну відповідь. Вимагайте письмового повідомлення з результатами перевірки, а не обмежуйтеся усним поясненням. Надати докази оформлення документа. Якщо у родини є копія або фотографія розпорядження, листування з військовим чи інші підтвердження його складання, додайте їх до звернення. Звернутися до нотаріуса. Якщо військовослужбовець посвідчував документ у нотаріуса, можна звернутися до нього для уточнення інформації. При цьому потрібно враховувати вимоги законодавства щодо нотаріальної таємниці.

Правовою основою для таких питань є частина 6 статті 9 Закону України № 2011-XII, а також постанови Кабінету Міністрів України № 884 від 30 листопада 2016 року та № 550 від 14 травня 2024 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що буде з виплатами військовим у грудні. Розмір грошового забезпечення залежатиме від посади, військового звання, вислуги років та умов служби. Для новобранців, які проходять підготовку в навчальних центрах, передбачена мінімальна виплата.

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