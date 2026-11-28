Военный на приеме у врача. Фото: Reuters

Военнослужащие, вернувшиеся из плена и нуждающиеся в длительном стационарном лечении, имеют право на дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен в месяц. Кабмин уточнил порядок его начисления, в частности за неполный месяц лечения. Кроме того, часть защитников сможет получить перерасчет за прошлый период, если ранее им не выплатили причитающиеся средства.

Об этом сообщили в Сумском областном ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

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Как изменились правила выплаты 50 000 гривен после плена

После возвращения из плена военнослужащим нередко требуется длительное лечение из-за полученных ранений, травм, контузий или заболеваний. В настоящее время для них предусмотрено дополнительное денежное вознаграждение.

11 ноября 2026 года Кабинет Министров принял постановление № 1405, которым внес изменения в постановление № 168. Документ уточняет порядок начисления 50 000 гривен военнослужащим, которые после освобождения из плена проходят длительное стационарное лечение.

50 000 гривен будут начисляться и за неполный месяц

Военнослужащие, которые сразу после освобождения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении, имеют право на дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен в месяц.

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Для получения этих средств непрерывное пребывание в стационаре должно длиться более 30 календарных дней. В общий период также засчитывается время перевода военнослужащего из одного медицинского учреждения в другое.

Важное уточнение касается неполных месяцев лечения. Теперь выплата будет начисляться пропорционально фактическому количеству дней пребывания в стационаре или на реабилитации.

Например, если военнослужащий лечился 12 дней в месяце, расчетный период которого составляет 30 дней, он получит 20 000 гривен.

Таким образом, военнослужащий сможет получить часть вознаграждения даже в том случае, если лечение длилось не весь месяц.

Кто сможет получить перерасчет за прошлый период

Правительство также предусмотрело возможность перерасчета выплат за предыдущий период.

Это касается военнослужащих, которые сразу после освобождения из плена проходили непрерывное стационарное лечение более 30 дней в период с 15 ноября 2025 года по 10 июля 2026 года.

Если военнослужащий соответствовал этим условиям, но не получил положенного дополнительного вознаграждения или ему неправильно рассчитали его сумму, теперь предусмотрена возможность начислить средства за прошлый период.

Какие документы нужны для получения денег

Основным документом для перерасчета является выписка из медицинской карты стационарного пациента. Она должна подтверждать пребывание военнослужащего на лечении.

Если военнослужащего переводили между несколькими больницами, необходимо иметь документы, подтверждающие весь период непрерывного стационарного лечения.

Выплату осуществляет воинская часть или подразделение, на денежном обеспечении которого находился военнослужащий во время лечения.

Как долго можно получать дополнительное вознаграждение

Продолжительность лечения и необходимость его продления определяет военно-врачебная комиссия (ВВК). Ее осмотр должен состояться не позднее чем через 30 календарных дней с начала стационарного лечения.

Заключение комиссии является основанием для продолжения лечения с сохранением денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения.

В то же время такой период ограничен. По решению ВЛК продлить стационарное лечение можно на срок, определенный комиссией, но в целом не более чем на 12 месяцев.

Как военнослужащему проверить начисление 50 000 гривен

Защитникам, вернувшимся из плена и проходившим длительное лечение, следует проверить, правильно ли им начислили дополнительное вознаграждение.

Если средства не выплатили или сумма оказалась меньше положенной, можно обратиться в финансовую службу воинской части, на обеспечении которой военнослужащий находился во время лечения.

Для проверки начислений необходимо предоставить медицинские документы, в частности выписки из стационара, подтверждающие продолжительность лечения.

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