Пенсии военных — принципы начислений и как влияют доплаты до 100 тыс. грн

Денежные купюры на столе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинским военным назначают пенсионные выплаты на особых условиях. Они имеют право на перерасчет, дополнительные выплаты и льготы.

Это предусмотрено статьей 63 закона №2262-ХII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

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Основные принципы назначения пенсий военным

Существуют три основных фактора, от которых зависит размер военных пенсий. А именно:

Суммы денежного обеспечения военного

Ключевым аспектом в вопросе размера пенсии военного является его денежное обеспечение, которое получал на своей последней должности. Стоит заметить, что при расчете пенсий не принимают во внимание одноразовые вознаграждения, назначенные во время военного положения, от 30 тыс. до 100 тыс. грн. Специалисты Пенсионного фонда принимают во внимание только те составляющие зарплаты, которые были постоянными и ежемесячными. Речь идет о чистом окладе и постоянных надбавках.

Количества лет выслуги

Пенсия за выслугу лет зависит от продолжительности военной службы. Если человек имеет 20 лет службы, то пенсия составит 50% от размера зарплаты. Если более 20 лет, то за каждый дополнительный год доплюсуют 3%. Для уволенных из-за возрастных ограничений или состояния здоровья, размер пенсии за выслугу лет будет равен 55% от зарплаты.

Причины инвалидности бойца

Для лиц с инвалидностью вследствие войны размер пенсии исчисляют в следующих размерах: для первой группы — 100%, для второй группы — 80%, для третьей группы — 60% от зарплаты. Для других лиц с инвалидностью размер пенсий следующий: первая группа — 70%, вторая группа — 60%, третья группа — 40%.

Надбавки и доплаты к военным пенсиям

Для военных пенсионеров предусмотрены механизмы дополнительной поддержки. Речь идет о надбавках, доплатах и перерасчете. Среди основных из них:

надбавка за особые заслуги перед Родиной;

надбавки и повышения по законам "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

надбавка для неработающих пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных членов семьи, в 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

надбавка для участников боевых действий по закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты" к пенсии устанавливают надбавку в 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Ранее мы писали, что некоторым украинским военным можно обратиться в Пенсионный фонд за перерасчетом пенсионных выплат. Такое право предоставлено тем, кто уволился с военной службы.

Также мы рассказывали, на какое денежное обеспечение смогут рассчитывать военные в апреле 2025 году. Выплата будет состоять из оклада, вознаграждений и доплат.