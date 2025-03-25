Зарплати з 1 квітня — які суми отримають військові ЗСУ

Українські захисники з дронами. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

З 1 квітня 2025 року українські військовослужбовці зможуть розраховувати на грошове забезпечення, куди входитимуть: посадовий оклад у щонайменше 20 тис. грн, винагороди від 30 до 100 тис. грн та індивідуальні доплати. Також за певних умов їхні виплати можуть підлягати щомісячній індексації.

Про це йдеться на офіційному порталі Міністерства оборони.

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Зарплати військових у квітні 2025 року

Як зазначається, мінімальна гарантована виплата грошового забезпечення у квітні для всіх військових становитиме 20,13 тис. гривень. Решта індивідуальних доплат будуть залежати від кількох чинників:

військового звання;

посади військовослужбовця;

вислуги бійця.

Також можлива індексація виплат у 2025 році. Виплата додаткових сум завдяки індексації має здійснюватися за рахунок джерел, з яких відбувається фінансування.

Коефіцієнт індексації визначать наступного місяця, перемноживши індекси інфляції. Якщо рівень інфляції буде невисокий, то права на індексацію заробітної плати не буде. Якщо ж приріст індексу споживчих цін перевищить 103% — підвищаться виплати військових ще й внаслідок індексації.

"Метою грошового забезпечення є забезпечення належного рівня життя військових та їхніх сімей, підтримка мотивації до виконання службових обов’язків, а також компенсація за специфічні умови та ризики військової служби", — зазначають у відомсті.

Відповідне питання регулює закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також інші нормативно-правові акти, які враховують складність, інтенсивність і ризикованість військової діяльності.

Інші доплати та як самостійно підрахувати суму виплат

Окрім того, військові під час воєнного стану мають право на додаткові одноразові винагороди:

у 30 тис. грн — для тих, хто виконує бойові завдання поза межами зони бойових дій;

у 50 тис. грн — для тих осіб, які відповідають за управління військами;

у 100 тис. грн — для тих, хто безпосередньо виконує завдання у зоні бойових дій.

Також рік тому військовим надали право на ще одну доплату у 70 тис. грн за бойові чи спецзавдання на лінії зіткнення з противником чи в тилу. Така доплата не замінює "бойові", а призначається додатково. Розмір винагороди обчислюють за повний місяць виконання завдань бійцем.

Передбачені доплати за знищення техніки противника, які, залежно від виду перевищують 100 тис. грн.

Військові можуть самостійно перевірити суму грошового забезпечення на порталі Міноборони. У спеціальний онлайн-калькулятор необхідно лише внести звання, вислугу років та тарифний розряд. Такі деталі можна дізнатись у фінансистів військової частини.

Скриншот. Джерело: Міноборони

Раніше ми розповідали, що бійці ЗСУ мають право на додаткову винагороду у 30 тис. грн. В останні роки вимоги щодо такої доплати змінили.

Також ми писали про правила надання українським бійцям доплати у 100 тис. грн. Не всі військовослужбовці, які беруть у знищенні противника на фронті, мають на неї право.