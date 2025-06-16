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Главная Финансы Военные пенсии — кто имеет право на 100% денежного обеспечения

Военные пенсии — кто имеет право на 100% денежного обеспечения

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Дата публикации 16 июня 2025 06:10
Пенсии 2025 — какие виды и суммы назначают военнослужащим
Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Как пенсии для силовиков отличатся по виду Какие предусмотрены размеры пенсий военных

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали виды пенсий и правила в исчислении размеров выплат, которые предусмотрены для военнослужащих на заслуженном отдыхе. Известно, кто имеет право на выплату от 40% до 100% денежного довольствия.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

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Как пенсии для силовиков отличатся по виду

Как сообщают в ПФУ, в целом предусмотрены следующие виды пенсионных выплат для военнослужащих:

  • за выслугу лет (независимо от возраста, если имеется выслуга от 25 лет; в случае достижения на дату увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии от 25 лет стажа, из которых не менее 12 с половиной лет составляет военная служба или служба в органах МВД);
  • по инвалидности (если получена во время военной службы независимо от возраста);
  • в случае потери кормильца (для нетрудоспособных членов семьи, которые содержал военнослужащий: детям, родителям, жене/мужу).

Согласно закону №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", военным при наличии выслуги на службе назначают пенсию за выслугу лет. В частности, к таковым относятся военнослужащие, которые находились на службе:

  • Министерства внутренних дел;
  • Национальной полиции;
  • Национального антикоррупционного бюро;
  • Службы судебной охраны;
  • Государственной пожарной охране;
  • Госслужбы спецсвязи и защиты информации;
  • в органах и подразделениях гражданской защиты;
  • Налоговой милиции;
  • Бюро экономической безопасности Украины;
  • Государственной уголовно-исполнительной службе.

Главное условие для назначения соответствующей пенсии является увольнение гражданина с военной службы.

Какие предусмотрены размеры пенсий военных

Суммы пенсионных выплат военнослужащих исчисляют на основе размера денежного обеспечения, куда входят:

  • оклады по должности;
  • воинское звание;
  • процентная надбавка за выслугу лет;
  • другие виды денежного обеспечения, кроме единовременных вознаграждений в 30-100 тыс. грн.

Какие установлены размеры пенсий в зависимости от вида:

  • доля в 50-70% от денежного довольствия — за выслугу лет, (в зависимости от срока выслуги);
  • доля 40-100% денежного довольствия — по инвалидности (в зависимости от группы и причины инвалидности);
  • доля 30-70% довольствия — в случае потери кормильца (на каждого человека, учитывая причину смерти).
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Виды и размеры пенсий. Источник: ПФУ

Заявление на назначение пенсии за выслугу лет и по инвалидности военным, уволенным со службы, можно подавать в ПФУ через уполномоченные структурные подразделения.

Ранее мы писали, что граждане, которые получают пенсию по инвалидности, могут перейти на пенсию по возрасту. С такой просьбой можно обращаться в отделение ПФУ.

Также рассказывали, что гражданам за границей грозит потеря пенсий. Такое может произойти из-за игнорирования требования пройти идентификацию личности.

выплаты ВСУ пенсии ПФУ деньги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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