Пенсии 2025 — какие виды и суммы назначают военнослужащим

Военные пенсии — кто имеет право на 100% денежного обеспечения
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали виды пенсий и правила в исчислении размеров выплат, которые предусмотрены для военнослужащих на заслуженном отдыхе. Известно, кто имеет право на выплату от 40% до 100% денежного довольствия.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.
Как пенсии для силовиков отличатся по виду
Как сообщают в ПФУ, в целом предусмотрены следующие виды пенсионных выплат для военнослужащих:
- за выслугу лет (независимо от возраста, если имеется выслуга от 25 лет; в случае достижения на дату увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии от 25 лет стажа, из которых не менее 12 с половиной лет составляет военная служба или служба в органах МВД);
- по инвалидности (если получена во время военной службы независимо от возраста);
- в случае потери кормильца (для нетрудоспособных членов семьи, которые содержал военнослужащий: детям, родителям, жене/мужу).
Согласно закону №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", военным при наличии выслуги на службе назначают пенсию за выслугу лет. В частности, к таковым относятся военнослужащие, которые находились на службе:
- Министерства внутренних дел;
- Национальной полиции;
- Национального антикоррупционного бюро;
- Службы судебной охраны;
- Государственной пожарной охране;
- Госслужбы спецсвязи и защиты информации;
- в органах и подразделениях гражданской защиты;
- Налоговой милиции;
- Бюро экономической безопасности Украины;
- Государственной уголовно-исполнительной службе.
Главное условие для назначения соответствующей пенсии является увольнение гражданина с военной службы.
Какие предусмотрены размеры пенсий военных
Суммы пенсионных выплат военнослужащих исчисляют на основе размера денежного обеспечения, куда входят:
- оклады по должности;
- воинское звание;
- процентная надбавка за выслугу лет;
- другие виды денежного обеспечения, кроме единовременных вознаграждений в 30-100 тыс. грн.
Какие установлены размеры пенсий в зависимости от вида:
- доля в 50-70% от денежного довольствия — за выслугу лет, (в зависимости от срока выслуги);
- доля 40-100% денежного довольствия — по инвалидности (в зависимости от группы и причины инвалидности);
- доля 30-70% довольствия — в случае потери кормильца (на каждого человека, учитывая причину смерти).
Заявление на назначение пенсии за выслугу лет и по инвалидности военным, уволенным со службы, можно подавать в ПФУ через уполномоченные структурные подразделения.
Ранее мы писали, что граждане, которые получают пенсию по инвалидности, могут перейти на пенсию по возрасту. С такой просьбой можно обращаться в отделение ПФУ.
Также рассказывали, что гражданам за границей грозит потеря пенсий. Такое может произойти из-за игнорирования требования пройти идентификацию личности.
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