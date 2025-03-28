Пенсії військовослужбовців — скільки отримують у 2025 році

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у березні 2025 року відбулась масштабна індексація пенсій, яка торкнулася більшості громадян. Відомо, як саме змінились виплати у деяких колишніх військовослужбовців.

Про це повідомили в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Під час щорічної індексації пенсійні виплати осучаснили для понад 10 млн громадян у середньому на 11,5%. Показник у кожного був індивідуальним, адже переглядався розмір базової суми, без доплат.

Згідно з ухваленою постановою, зокрема, з березня пенсії проіндексували:

для 9,2 млн осіб, яким нараховують пенсію на загальних підставах;

для 672 тис. осіб, які є експрацівниками силових відомств.

Індексація передбачала максимальне підвищення — не більше 1,5 тис. грн, а також мінімальне — 100 грн.

У підсумку у середньому рівень підвищення виплат після індексації становив близько 550 грн, а середня пенсія збільшилась з 5,78 тис. до 6,35 тис. грн.

Як змінилися пенсії колишніх військових

За результатом індексації також на 11,5% підвищились мінімальні пенсії за інвалідністю, передбачені ст. 22 закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Мінімальні пенсії з інвалідності для колишніх працівників силових структур мали таку динаміку:

у першої групи виплати зросли на 684 грн, до 6,63 тис. грн;

у другої групи підвищились на 653 грн, до 6,33 тис. грн;

у третьої групи виплати зросли на 622 грн, до 6,03 тис. грн.

Розміри мінімальних пенсій ветеранів війни теж збільшились на 11,5%.

"Після внесення змін до урядової постанови від 28 липня 2010 року № 656 збільшення склало від 570 грн для учасників бойових дій до 1,5 тис. грн — для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи", — повідомляють у ПФУ.

Мінімальні суми пенсій ветеранів війни змінились так:

у першої групи інвалідності виплати зросли на 1,5 тис. грн, до 16,84 тис. грн

у другої групи інвалідності виплати підвищились на 1,42 тис. грн і становлять 13,82 тис. грн

у третьої групи інвалідності виплати зросли на 978 грн, до 9,47 тис. грн

в учасників бойових дій (УБД) виплати зросли на 570 грн, до 5,53 тис. грн.

Раніше ми писали, що в Україні після індексації у деяких категорій громадян зросли мінімальні пенсії. Йдеться про виплати для осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

Також повідомляли, коли для військових починають нараховувати пенсію за вислугу років. Зокрема, якщо мають 25 років календарних років вислуги, то виплату нарахують незалежно від віку.