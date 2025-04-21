Пенсии в 2025 году — военные жалуются на затягивание в назначении выплат

Военный достает деньги. Фото: Miller Law

Некоторые украинские граждане жалуются на затягивание назначения и выплаты военных пенсий. Так, документы из Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассматривает с января 2025 года.

Об этом говорится в одном из сообщений на странице Пенсионного фонда в Facebook.

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Так, одна из гражданок обратилась к ПФУ с просьбой назвать конкретную дату назначения пенсии ветерану войны с инвалидностью. Она отмечает, что документы с ТЦК направили еще 23 января 2025 года.

По ее словам, представители ПФУ еженедельно в период с января по апрель рассказывали о трехмесячном сроке, однако уже апрель, а выплаты до сих пор не назначили.

Женщина отметила, что гражданину с неизлечимой, приобретенной болезнью приходится самостоятельно заботиться о том, чтобы государство назначило гарантированную поддержку.

"Сколько еще ждать назначения и выплаты военной пенсии, если документы в ПФУ с ТЦК поступили 23 января 2025 года? Горячая линия сообщала о "максимум 3 месяца", сегодня уже "позвоните в конце мая, мы заняты", — говорится в обращении.

Также гражданка рассказала, что ее бабушка работала в Пенсионном фонде 15 лет назад. Тогда без гаджетов и цифровизации, назначали пенсии в пределах 10 дней.

"И пенсионное выдавали в день обращения (не как сейчас, через месяц). Так где же улучшение? Где же и цифровизация и диджитализация? За всех болит, за всех кто обращается и "ждет...", — отметила она.

На странице ПФУ некоторые заметили, что по закону, фонд рассматривает документы три месяца, потом еще нужно время на проверки. Объяснили, что специалисты фонда выполняют много работы в этом вопросе, поэтому приходится ждать такой длительный срок. Несмотря на это, гражданину начислят сумму с даты прохождения Военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Вы не одна такая, у меня друзья инвалиды войны 2 группы также ждут пенсию с января 2025, все дело в том, что очень много проверок и много дел, а работать некому...", — говорится в одном из сообщений.

Скриншот. Источник: ПФУ

Что говорят юристы по поводу пенсий для военных

Как отмечают юристы, пенсионное обеспечение военных регулирует закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" №2262-ХII, принятый в 1992 году.

Согласно ему, пенсия по инвалидности должна назначаться ПФУ, если инвалидность наступила во время прохождения службы, в период не позднее трех месяцев после увольнения со службы.

"Пенсии в случае потери кормильца назначается так же, если кормилец умер в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы или позже, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания", — уточнили специалисты.

Ранее мы писали, что в Украине некоторые участники боевых действий могут выйти на пенсию досрочно. В ПФУ объяснили, что для такой категории граждан действуют особые правила.

Также сообщали, как изменились выплаты у бывших военных после масштабной индексации пенсий. Некоторые из них получили на 1,5 тыс. грн больше.