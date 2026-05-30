Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Скільки виплатять військовим у червні: мінімальні та максимальні суми

Скільки виплатять військовим у червні: мінімальні та максимальні суми

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 12:02
Грошове забезпечення військовослужбовців: мінімальні та максимальні суми у червні
Військові на навчаннях, гроші в кишені. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Розмір виплат військовослужбовцям в Україні визначається одразу кількома факторами. На суму впливають вислуга років, військове звання, посада, умови служби та складність завдань, які виконує захисник або захисниця.

Новини.LIVE розповідають, скільки отримають українські військові у червні 2026 року.

Реклама

Якими будуть мінімальні виплати

Нарахування та виплата грошового забезпечення регулюються низкою нормативних документів, зокрема:

У червні військовослужбовці отримають виплати, нараховані їм за травень. Наразі для новобранців, які проходять службу на посадах рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення становить від 20 130,05 грн. Менше цієї суми військовослужбовці отримувати не можуть.

Реклама

Водночас фактичний розмір виплат залежить не лише від терміну служби. Значення має й рід військ. Наприклад, у Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій чи Морській піхоті ВМС рівень забезпечення традиційно вищий.

Читайте також:
Реклама

Які максимальні виплати можуть отримати військові

Верхньої межі грошового забезпечення фактично немає, оскільки значну частину доходу військових формують додаткові бойові виплати та премії.

У червні за травень, окрім базового окладу, захисникам нарахують такі доплати:

Реклама
  • 100 000 грн — за безпосередню участь у бойових діях у розрахунку на місяць;
  • 50 000 грн — для військових, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління або керують підрозділами, що діють на лінії фронту;
  • 30 000 грн — для представників ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, начальницького складу управління спецоперацій НАБУ та поліцейських.

Крім того, військовослужбовцям передбачена накопичувальна винагорода — 70 000 грн за кожні 30 днів перебування на передових позиціях. Також існують одноразові виплати: допомога на оздоровлення, матеріальна підтримка, підйомні та інші компенсації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки отримуватимуть військовослужбовці після підвищення грошового забезпечення. Очікується, що мінімальний базовий оклад зросте до 30 000 грн. Доплати нараховуватимуть за системою "10/20/40". 

Реклама

Також Новини.LIVE писали, чому військовим при переведенні до іншої частини затримують виплати. Це може відбуватися через проблеми з передачею фінансових документів. У таких випадках можна вимагати лише компенсацію втрати частини доходів.

грошове забезпечення виплати військовим бойові виплати
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації