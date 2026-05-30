Грошове забезпечення військовослужбовців: мінімальні та максимальні суми у червні

Військові на навчаннях, гроші в кишені. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Розмір виплат військовослужбовцям в Україні визначається одразу кількома факторами. На суму впливають вислуга років, військове звання, посада, умови служби та складність завдань, які виконує захисник або захисниця.

Новини.LIVE розповідають, скільки отримають українські військові у червні 2026 року.

Реклама

Якими будуть мінімальні виплати

Нарахування та виплата грошового забезпечення регулюються низкою нормативних документів, зокрема:

законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

постановою Кабінету Міністрів №704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб";

наказом Міністерства оборони №260 від 07.06.2018, яким затверджено порядок виплати грошового забезпечення військовим ЗСУ та іншим категоріям осіб.

У червні військовослужбовці отримають виплати, нараховані їм за травень. Наразі для новобранців, які проходять службу на посадах рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення становить від 20 130,05 грн. Менше цієї суми військовослужбовці отримувати не можуть.

Реклама

Водночас фактичний розмір виплат залежить не лише від терміну служби. Значення має й рід військ. Наприклад, у Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій чи Морській піхоті ВМС рівень забезпечення традиційно вищий.

Читайте також:

Реклама

Які максимальні виплати можуть отримати військові

Верхньої межі грошового забезпечення фактично немає, оскільки значну частину доходу військових формують додаткові бойові виплати та премії.

У червні за травень, окрім базового окладу, захисникам нарахують такі доплати:

Реклама

100 000 грн — за безпосередню участь у бойових діях у розрахунку на місяць;

50 000 грн — для військових, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління або керують підрозділами, що діють на лінії фронту;

30 000 грн — для представників ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, начальницького складу управління спецоперацій НАБУ та поліцейських.

Крім того, військовослужбовцям передбачена накопичувальна винагорода — 70 000 грн за кожні 30 днів перебування на передових позиціях. Також існують одноразові виплати: допомога на оздоровлення, матеріальна підтримка, підйомні та інші компенсації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки отримуватимуть військовослужбовці після підвищення грошового забезпечення. Очікується, що мінімальний базовий оклад зросте до 30 000 грн. Доплати нараховуватимуть за системою "10/20/40".

Реклама

Також Новини.LIVE писали, чому військовим при переведенні до іншої частини затримують виплати. Це може відбуватися через проблеми з передачею фінансових документів. У таких випадках можна вимагати лише компенсацію втрати частини доходів.