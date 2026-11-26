Військовий тримає в руках документ. Фото: Reuters

Військовослужбовці, ветерани та українці, які повернулися з полону, можуть скористатися державною програмою "Зимовий вступ". Вона передбачає безоплатну підготовку до Національного мультипредметного тесту в університетах, щомісячну фінансову допомогу від 3 000 грн та підтримку з оплатою гуртожитку. Учасники також зможуть отримати додаткові бали під час вступу.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, передають Новини.LIVE.

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Хто може навчатися за програмою "Зимовий вступ"

Програма "Зимовий вступ" діє у 94 цивільних закладах вищої освіти України. Вона передбачає додаткову підготовку до Національного мультипредметного тесту (НМТ) перед вступною кампанією 2027 року.

Слухачі вивчатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на власний вибір. На кожну дисципліну передбачено щонайменше 90 годин занять.

Навчання триватиме від трьох до шести місяців. Можна обрати денну або дистанційну форму.

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Подати заяву можуть громадяни України, які мають повну загальну середню освіту або завершують її здобувати цього навчального року та належать до однієї з таких категорій:

ветерани та інші особи, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року;

військові та цивільні громадяни, які повернулися з російського полону;

чинні військовослужбовці, які мають можливість навчатися та письмовий дозвіл командування.

Для чинних військових участь у програмі не означає припинення служби. Щоб навчатися, потрібно подати рапорт і отримати дозвіл командира військової частини. Рішення оформлюється відповідним наказом.

Тим, хто раніше вже навчався на підготовчому відділенні або був зарахований на програму вищої освіти, варто заздалегідь уточнити в приймальній комісії, чи можуть вони долучитися до нульового курсу.

Яку фінансову допомогу можуть отримати учасники

Чинні військовослужбовці, ветерани та звільнені з полону можуть претендувати на державний грант для оплати нульового курсу. Головна умова — зарахування на денну форму навчання.

Розмір гранту становить до 3 000 грн за кожен місяць навчання. Отримати його можна лише один раз.

Якщо цієї суми вистачає для повної оплати курсу, слухач навчатиметься безоплатно. Якщо грант покриває лише частину вартості, решту потрібно буде сплатити самостійно.

Також для учасників програми передбачена додаткова підтримка:

Гуртожиток. Університети надають місця слухачам денної форми, які не мають постійного житла в населеному пункті, де розташований заклад. Компенсація проживання. На оплату гуртожитку можна отримати до 800 грн на місяць. Допомога на повсякденні потреби. Якщо учасник не отримує інших виплат із державного бюджету, йому передбачена щомісячна допомога в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 3 328 грн.

Для дітей ветеранів, які вже отримали державну допомогу на навчання відповідно до постанови Кабміну №318, передбачений виняток щодо цих виплат.

Як подати заяву на участь у програмі

Щоб долучитися до "Зимового вступу", спочатку потрібно обрати університет зі списку учасників програми на сайті Міністерства освіти і науки України.

Після цього на сайті обраного закладу потрібно перевірити:

чи відкритий набір на нульовий курс;

терміни подання заяв;

доступні форми навчання;

вартість підготовки;

перелік документів для підтвердження права на пільги.

Заяву на вступ подають в електронному вигляді через сайт університету. Мотиваційний лист і необхідні документи потрібно надіслати на електронну адресу, яку вказав заклад.

Кожен університет самостійно визначає строки прийняття документів. Зарахування проводять один або два рази на рік — не пізніше 1 грудня та/або 1 березня.

Які переваги дає завершення нульового курсу

Після проходження підготовки слухачі можуть отримати додаткові 15 балів до конкурсного бала під час вступу до університету.

Для цього потрібно виконати навчальну програму та успішно скласти випускні іспити з усіх предметів.

Додаткові бали нараховують за умови, що вступник у рік отримання свідоцтва вступає до того самого університету, де проходив підготовку, на спеціальність, яка має особливу підтримку держави.

Сам вступ на перший курс відбувається на конкурсній основі відповідно до правил вступної кампанії.

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