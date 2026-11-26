Военный держит в руках документ. Фото: Reuters

Военнослужащие, ветераны и украинцы, вернувшиеся из плена, могут воспользоваться государственной программой "Зимнее поступление". Она предусматривает бесплатную подготовку к Национальному мультипредметному тесту в университетах, ежемесячную финансовую помощь в размере от 3 000 грн и помощь с оплатой проживания в общежитии. Участники также смогут получить дополнительные баллы при поступлении.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передают Новини.LIVE.

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Кто может учиться по программе "Зимнее поступление"

Программа "Зимнее поступление" действует в 94 гражданских высших учебных заведениях Украины. Она предусматривает дополнительную подготовку к Национальному мультипредметному тесту (НМТ) перед вступительной кампанией 2027 года.

Слушатели будут изучать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет по собственному выбору. На каждую дисциплину предусмотрено не менее 90 часов занятий.

Обучение продлится от трех до шести месяцев. Можно выбрать дневную или дистанционную форму.

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Подать заявление могут граждане Украины, имеющие полное общее среднее образование или заканчивающие его получение в этом учебном году и относящиеся к одной из следующих категорий:

ветераны и другие лица, уволенные с военной службы после 24 февраля 2022 года;

военные и гражданские лица, вернувшиеся из российского плена;

действующие военнослужащие, имеющие возможность учиться и письменное разрешение командования.

Для действующих военнослужащих участие в программе не означает прекращение службы. Чтобы учиться, необходимо подать рапорт и получить разрешение командира воинской части. Решение оформляется соответствующим приказом.

Тем, кто ранее уже учился на подготовительном отделении или был зачислен на программу высшего образования, следует заранее уточнить в приемной комиссии, могут ли они присоединиться к нулевому курсу.

Какую финансовую помощь могут получить участники

Действующие военнослужащие, ветераны и освобожденные из плена могут претендовать на государственный грант для оплаты нулевого курса. Главное условие — зачисление на дневную форму обучения.

Размер гранта составляет до 3 000 грн за каждый месяц обучения. Получить его можно только один раз.

Если этой суммы хватает для полной оплаты курса, слушатель будет учиться бесплатно. Если грант покрывает лишь часть стоимости, остальную сумму нужно будет оплатить самостоятельно.

Также для участников программы предусмотрена дополнительная поддержка:

Общежитие. Университеты предоставляют места слушателям дневной формы обучения, не имеющим постоянного жилья в населенном пункте, где расположено учебное заведение. Компенсация расходов на проживание. На оплату общежития можно получить до 800 грн в месяц. Пособие на повседневные нужды. Если участник не получает других выплат из государственного бюджета, ему предусмотрено ежемесячное пособие в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 3 328 грн.

Для детей ветеранов, которые уже получили государственную помощь на обучение в соответствии с постановлением Кабмина № 318, предусмотрено исключение в отношении этих выплат.

Как подать заявление на участие в программе

Чтобы принять участие в программе "Зимнее поступление", сначала необходимо выбрать университет из списка участников программы на сайте Министерства образования и науки Украины.

После этого на сайте выбранного учебного заведения необходимо проверить:

открыт ли набор на нулевой курс;

сроки подачи заявлений;

доступные формы обучения;

стоимость обучения;

перечень документов для подтверждения права на льготы.

Заявление на поступление подается в электронном виде через сайт университета. Мотивационное письмо и необходимые документы необходимо отправить на электронный адрес, указанный учебным заведением.

Каждый университет самостоятельно определяет сроки приема документов. Зачисление проводится один или два раза в год — не позднее 1 декабря и/или 1 марта.

Какие преимущества дает прохождение подготовительного курса

После прохождения подготовки слушатели могут получить дополнительные 15 баллов к конкурсному баллу при поступлении в университет.

Для этого необходимо выполнить учебную программу и успешно сдать выпускные экзамены по всем предметам.

Дополнительные баллы начисляются при условии, что абитуриент в год получения свидетельства поступает в тот же университет, где проходил подготовку, на специальность, пользующуюся особой поддержкой государства.

Сам поступление на первый курс происходит на конкурсной основе в соответствии с правилами вступительной кампании.

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