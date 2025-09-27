Виплати військовим — яку компенсацію їм виплачують під час звільнення

Людина тримає купюри в 1 тисячу гривень. Фото: Новини.LIVE

Українським військовим повинні надати грошову компенсацію під час їхнього звільнення зі Збройних сил України. Гроші можуть отримати різні категорії захисників.

що про це відомо у 2025 році.

Які виплати мають отримати військові під час звільнення зі служби

За словами експертів, ці виплати регулюються законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", пояснили експерти з адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери". У цьому законі визначено, що мають отримати військовослужбовці, які завершують свою кар'єру у Збройних силах України, а також порядок нарахування та терміни виплат.

Отже, під час звільненні з військової служби захисник має право на:

компенсацію за невикористану відпустку. Розмір компенсації розраховується на основі середньомісячного доходу військовослужбовця;

одноразову грошову допомогу у разі звільнення з військової служби, розмір якої залежить від тривалості їхньої служби та звання;

пенсійні виплати — це для військових, які досягли пенсійного віку або мають необхідний стаж для виходу на заслужений відпочинок. Сума визначається відповідно до законодавства та залежить від тривалості служби, звання;

інші виплати, які залежать від специфіки служби такі як компенсація за втрату працездатності, допомога на навчання або перекваліфікацію.

Від чого залежить розмір виплат при звільненні

Остаточні суми, які отримають військові, залежать від звання, тривалості служби та виду виплати.

"Одноразова грошова допомога може варіюватися від одного до кількох посадових окладів, залежно від періоду несення служби. Компенсація за невикористану відпустку розраховується, виходячи із середньої зарплати за останній рік служби", — йдеться у повідомленні.

Свої гроші військові мають отримати за місяць після звільнення, проте цей термін може змінюватися, оскільки у військової частини є свої внутрішні процедури.

Як отримати належні виплати під час звільнення

Насамперед командир військової частини має отримати від військовослужбовця рапорт про звільнення та отримання належних виплат. Командир затвердить дату звільнення та надасть інформацію фінансовій службі.

Щоб отримати гроші за службу, треба також зібрати пакет документів, серед яких:

копія наказу про звільнення;

документи про несення служби;

довідка про нарахування грошового забезпечення.

Ці документи ретельно перевірить фінансова служба військової частини. У разі необхідності можуть бути проведені додаткові перевірки або консультації з іншими органами.

Коли буде рішення про нарахування виплат, то гроші надійдуть на банківський рахунок військовослужбовця.

восени військові, які беруть участь у захисті країни від російського агресора, отримають додаткові виплати. Відомо, про які суми йдеться. Дізнавайтесь також, яким буде розмір грошового забезпечення військовослужбовців у жовтні 2025 року.