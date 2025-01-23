Instagram заплатить авторам до 50 тисяч доларів за ексклюзивні відео

Смартфон з Instagram. Фото: Pexels

Instagram готовий платити авторам контенту до 50 тис. дол. за створення ексклюзивних відео в рамках нової програми бонусів Breakthrough Bonus. Основна умова – публікація коротких відео Reels раніше, ніж у TikTok. Таким чином Meta, материнська компанія Instagram, прагне залучити творців контенту до своєї екосистеми та зміцнити позиції на ринку коротких відео.

Згідно зі звітом The Information, розмір бонусів варіюється 10-50 тис. дол. щомісяця, залежно від популярності та охоплення автора. На старті програми передбачено менші виплати: творці зможуть заробити до 5 тис. дол. за перші три місяці співпраці.

Meta вже має досвід запуску бонусних програм.

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У 2021 році компанія винагороджувала творців Reels, однак у 2022 році виплати суттєво зменшили, а у 2023 році програму повністю закрили. Новий підхід робить акцент на ексклюзивності контенту, що дозволить Instagram утримати найкращих авторів та відволікти їхню увагу від TikTok.

Запуск програми співпав із проблемами TikTok у США, де платформа зіткнулася з тимчасовим блокуванням та загрозою повної заборони. Ця ситуація дає Instagram шанс зміцнити позиції на ринку та запропонувати привабливі умови для авторів.

Раніше повідомлялось, що TikTok виплачує своїм авторам від 0,02 до 0,04 долара за кожну тисячу переглядів. Це означає, що за 500 тис. переглядів творці контенту можуть заробити приблизно 15 доларів. Однак розмір виплат також залежить від регіону проживання автора. Для збільшення доходів TikTok пропонує авторам можливість проводити прямі трансляції. Ця функція доступна користувачам, які мають щонайменше 1 тис. підписників.

Нагадаємо, що YouTube утримує позицію лідера серед соціальних медіа за кількістю відвідувачів. Водночас, найстрімкіше зростання за останні п'ять років продемонстрував TikTok, збільшивши свою популярність на вражаючі 6015%.