Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Війна за контент – Instagram платитиме бонуси для творців відео arrow

Війна за контент – Instagram платитиме бонуси для творців відео

23 січня 2025 16:33
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Instagram заплатить авторам до 50 тисяч доларів за ексклюзивні відео
Смартфон з Instagram. Фото: Pexels
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Instagram готовий платити авторам контенту до 50 тис. дол. за створення ексклюзивних відео в рамках нової програми бонусів Breakthrough Bonus. Основна умова – публікація коротких відео Reels раніше, ніж у TikTok. Таким чином Meta, материнська компанія Instagram, прагне залучити творців контенту до своєї екосистеми та зміцнити позиції на ринку коротких відео.

Згідно зі звітом The Information, розмір бонусів варіюється 10-50 тис. дол. щомісяця, залежно від популярності та охоплення автора. На старті програми передбачено менші виплати: творці зможуть заробити до 5 тис. дол. за перші три місяці співпраці.
Meta вже має досвід запуску бонусних програм.

Читайте також:

У 2021 році компанія винагороджувала творців Reels, однак у 2022 році виплати суттєво зменшили, а у 2023 році програму повністю закрили. Новий підхід робить акцент на ексклюзивності контенту, що дозволить Instagram утримати найкращих авторів та відволікти їхню увагу від TikTok.

Запуск програми співпав із проблемами TikTok у США, де платформа зіткнулася з тимчасовим блокуванням та загрозою повної заборони. Ця ситуація дає Instagram шанс зміцнити позиції на ринку та запропонувати привабливі умови для авторів.

Раніше повідомлялось, що TikTok виплачує своїм авторам від 0,02 до 0,04 долара за кожну тисячу переглядів. Це означає, що за 500 тис. переглядів творці контенту можуть заробити приблизно 15 доларів. Однак розмір виплат також залежить від регіону проживання автора. Для збільшення доходів TikTok пропонує авторам можливість проводити прямі трансляції. Ця функція доступна користувачам, які мають щонайменше 1 тис. підписників.

Нагадаємо, що YouTube утримує позицію лідера серед соціальних медіа за кількістю відвідувачів. Водночас, найстрімкіше зростання за останні п'ять років продемонстрував TikTok, збільшивши свою популярність на вражаючі 6015%.

виплати соцмережі Instagram TikTok Meta

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:35 Насувається мокрий сніг — де синоптики прогнозують негоду завтра

17:29 У Тернополі сім'я з дітьми проживала у лісі в "халабуді" — фото

17:25 Українцям в Польщі обмежать виплати — хто у зоні ризику

17:16 Путін не такий, як був раніше — Сікорський дав Трампу пораду

17:12 В цьому магазині найдешевші курячі яйця — де шукати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:06 Дорогі кредити, вигідні депозити — що дає висока облікова ставка

17:02 Ресторанна сфера відновилася — хто відкрив найбільше закладів

17:00 Закордонний паспорт за три дні — скільки коштує послуга у 2025

16:52 Прем'єр Бельгії закликав світ посилити Україну перед переговорами

16:47 В Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки — у звʼязку з чим

17:35 Насувається мокрий сніг — де синоптики прогнозують негоду завтра

17:29 У Тернополі сім'я з дітьми проживала у лісі в "халабуді" — фото

17:25 Українцям в Польщі обмежать виплати — хто у зоні ризику

17:16 Путін не такий, як був раніше — Сікорський дав Трампу пораду

17:12 В цьому магазині найдешевші курячі яйця — де шукати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:06 Дорогі кредити, вигідні депозити — що дає висока облікова ставка

17:02 Ресторанна сфера відновилася — хто відкрив найбільше закладів

17:00 Закордонний паспорт за три дні — скільки коштує послуга у 2025

16:52 Прем'єр Бельгії закликав світ посилити Україну перед переговорами

16:47 В Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки — у звʼязку з чим

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати