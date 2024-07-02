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Meta можуть оштрафувати на мільярди доларів — у чому звинувачують компанію Цукерберга

2 липня 2024 17:48
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Компанію Meta звинувачують у порушенні європейського законодавства через її модель плати або погоджуйся
Логотип компанії Meta на тлі Марка Цукерберга. Фото: mc.today
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Компанію Марка Цукерберга Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, звинуватили у порушенні нових правил цифрової конкуренції в Європі через її рекламну модель "плати або погоджуйся". Якщо провина компанії підтвердиться, їй загрожує чималенький штраф.

Про це повідомляє CNN.

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В чому звинувачують Meta

Як зазначається, наприкінці минулого року Meta запустила послугу під назвою "Підписка без реклами". Вона дозволяє користувачам Facebook та Instagram з ЄС платити до 12,99 євро на місяць за версії соцмереж без реклами. Альтернативою є прийняття версій із персоналізованою рекламою.

Втім Європейська комісія заявила, що, на її думку, "цей бінарний вибір змушує користувачів погоджуватися на використання їхніх персональних даних і не надає їм менш персоналізовану, але еквівалентну версію соціальних мереж Meta".

Якщо попередні висновки Комісії підтвердяться, ЄС, відповідно до закону "Про цифрові ринки", може накласти на Meta штраф у розмірі 10% від її світового річного доходу. Виходячи з фінансових звітів компанії за 2023 рік, ця сума становитиме 13,5 млрд доларів.

Єврокомісар Маргрете Вестагер, яка відповідає за політику конкуренції, зазначила, що Meta збирала персональні дані мільйонів громадян ЄС протягом багатьох років.

"Ми хочемо надати громадянам можливість контролювати свої власні дані та обирати менш персоналізовану рекламу", — сказала вона.

Високопосадовець ЄК Майкл Кеніг додав, що Meta має запропонувати користувачам альтернативу повної персоналізації реклами, яка не спирається на ці персональні дані.

"Потім Meta зможе вільно використовувати третій варіант — підписку, яка дозволить взагалі не бачити рекламу, або четвертий варіант, який може містити деякі преміум-функції", — сказав він журналістам.

Комісія має завершити розслідування щодо компанії Цукерберга до кінця березня наступного року.

Що кажуть у Meta

В компанії Meta заявили, що не погоджуються з висновками Комісії.

"Підписка без реклами" дотримується вказівок вищого суду Європи та відповідає нормам закону "Про цифрові ринки". Ми з нетерпінням чекаємо на подальший конструктивний діалог з Європейською комісією, щоб завершити це розслідування", — заявив один з представників компанії.

Заява ЄС надійшла через тиждень після того, як Комісія звинуватила Apple у порушенні закону "Про цифрові ринки. Там констатували, що компанія не дозволяє розробникам додатків вільно спрямовувати споживачів до дешевших послуг. Регулятори також розслідують діяльність материнської компанії Google Alphabet відповідно до нового закону.

Закон "Про цифрові ринки", який набув чинності в березні, вимагає від домінуючих онлайн-платформ надавати користувачам більше вибору, а іншим компанія більше можливостей для конкуренції. Онлайн-платформи часто збирають персональні дані у своїх власних та сторонніх сервісах та використовують їх у цифрових рекламних сервісах.

Нагадаємо, Google тестує корисну функцію для батьків на Android. Вона дозволить користувачам відстежувати гаджети із сімейними обліковими записами.

Також ми писали, що YouTube став найкращою платформою соціальних медіа за кількістю відвідувань. Найбільші темпи зростання за останні п’ять років належать TikTok — 6015%.

Європейський союз Facebook Єврокомісія штрафи реклама Марк Цукерберг Meta

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