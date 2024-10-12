Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Заробіток в Тік Ток — скільки можна отримати за перегляди arrow

Заробіток в Тік Ток — скільки можна отримати за перегляди

12 жовтня 2024 15:53
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Скільки можна заробити в Тік Тоці — виплати за перегляди та прямі ефіри
Застосунок Tik Tok. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Користувачі, які створюють контент на платформі TikTok, можуть заробляти гроші за свої відео. Монетизація також доступна для прямих ефірів і музики, що публікується в цій соціальній мережі.

Про це розповіли в OMG agency.

Читайте також:

Скільки та як можна заробити в TikTok 

Згідно з інформацією, TikTok виплачує своїм авторам від 0,02 до 0,04 доларів за кожну тисячу переглядів. Тобто за за 500 000 переглядів можна отримати близько 15 доларів. Розмір виплат залежить також від регіону, в якому проживає творець контенту.

Для збільшення фінансових надходжень від TikTok користувачі можуть проводити прямі ефіри, які доступні авторам з принаймні 1 тисячею підписників. Під час ефірів можна заробляти кошти через:

  • подарунки, що надсилаються глядачами;
  • продаж товарів під час ефіру;
  • рекламну інтеграцію, включаючи нативну рекламу.

Коли користувач виходить в прямий ефір, йому дарують віртуальні подарунки за допомогою монет. Ці подарунки конвертуються в монети на рахунку TikTok, які можна вивести, наприклад, на PayPal. Мінімальна сума для виводу становить 50 доларів, а максимальна — 1000 доларів на день. Наприклад, якщо у вас на балансі 5000 доларів, ви зможете виводити по 1000 доларів щодня.

У TikTok також можна заробляти через нагороди, які надає платформа, або за просування певних брендів. Звукозаписуючі компанії платять користувачам TikTok за використання конкретних треків у їхніх відео, щоб зробити пісні вірусними.

Завдяки програмі TikTok PlaylistPush можна заробити до 250 доларів за відео, але точна сума залежатиме від кількості переглядів. Щоб приєднатися до програми, потрібно подати заявку як користувач TikTok.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українська блогерка Юлія Верба розкрила деталі своїх доходів та капіталу. Її щомісячний заробіток може досягати 45 тисяч доларів і більше, залежно від кількості рекламних публікацій. Принаймні два рекламні пости на день гарантують їй такий дохід.

Ми також писали, що сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok обігнав найбільші державні банки Китаю та став найдорожчим брендом у КНР. За рік вартість бренду соцмережі збільшилася на 28%.

блогери соцмережі TikTok гроші ТікТок

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:14 Розвідка НАТО прибула до Чорного моря — авіація уже біля берегів Одещини

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

15:53 Заробіток в Тік Ток — скільки можна отримати за перегляди

15:46 На Миколаївщині виправдали любительку "руського миру" — подробиці

15:38 Зимове переведення годинника — чому це станеться востаннє в Україні

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

15:31 Українські та грузинські вболівальники влаштували бійку після матчу

15:25 Мобілізація у жовтні — кого можуть призвати лише за згодою

15:14 Ближче до депутатів — огляд вакансій в одеській мерії

15:03 У Львові працівники ТЦК роздавали повістки у стриптиз-клубі

14:58 Посилення оборони та ППО — Зеленський підсумував зустрічі з партнерами з Європи

16:14 Розвідка НАТО прибула до Чорного моря — авіація уже біля берегів Одещини

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

15:53 Заробіток в Тік Ток — скільки можна отримати за перегляди

15:46 На Миколаївщині виправдали любительку "руського миру" — подробиці

15:38 Зимове переведення годинника — чому це станеться востаннє в Україні

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

15:31 Українські та грузинські вболівальники влаштували бійку після матчу

15:25 Мобілізація у жовтні — кого можуть призвати лише за згодою

15:14 Ближче до депутатів — огляд вакансій в одеській мерії

15:03 У Львові працівники ТЦК роздавали повістки у стриптиз-клубі

14:58 Посилення оборони та ППО — Зеленський підсумував зустрічі з партнерами з Європи

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Text

13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник