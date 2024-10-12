Скільки можна заробити в Тік Тоці — виплати за перегляди та прямі ефіри

Застосунок Tik Tok. Фото: Bloomberg

Користувачі, які створюють контент на платформі TikTok, можуть заробляти гроші за свої відео. Монетизація також доступна для прямих ефірів і музики, що публікується в цій соціальній мережі.

Про це розповіли в OMG agency.

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Скільки та як можна заробити в TikTok

Згідно з інформацією, TikTok виплачує своїм авторам від 0,02 до 0,04 доларів за кожну тисячу переглядів. Тобто за за 500 000 переглядів можна отримати близько 15 доларів. Розмір виплат залежить також від регіону, в якому проживає творець контенту.

Для збільшення фінансових надходжень від TikTok користувачі можуть проводити прямі ефіри, які доступні авторам з принаймні 1 тисячею підписників. Під час ефірів можна заробляти кошти через:

подарунки, що надсилаються глядачами;

продаж товарів під час ефіру;

рекламну інтеграцію, включаючи нативну рекламу.

Коли користувач виходить в прямий ефір, йому дарують віртуальні подарунки за допомогою монет. Ці подарунки конвертуються в монети на рахунку TikTok, які можна вивести, наприклад, на PayPal. Мінімальна сума для виводу становить 50 доларів, а максимальна — 1000 доларів на день. Наприклад, якщо у вас на балансі 5000 доларів, ви зможете виводити по 1000 доларів щодня.

У TikTok також можна заробляти через нагороди, які надає платформа, або за просування певних брендів. Звукозаписуючі компанії платять користувачам TikTok за використання конкретних треків у їхніх відео, щоб зробити пісні вірусними.

Завдяки програмі TikTok PlaylistPush можна заробити до 250 доларів за відео, але точна сума залежатиме від кількості переглядів. Щоб приєднатися до програми, потрібно подати заявку як користувач TikTok.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українська блогерка Юлія Верба розкрила деталі своїх доходів та капіталу. Її щомісячний заробіток може досягати 45 тисяч доларів і більше, залежно від кількості рекламних публікацій. Принаймні два рекламні пости на день гарантують їй такий дохід.

Ми також писали, що сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok обігнав найбільші державні банки Китаю та став найдорожчим брендом у КНР. За рік вартість бренду соцмережі збільшилася на 28%.