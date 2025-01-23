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Война за контент – Instagram введет бонусы для создателей видео

23 января 2025 16:33
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Instagram заплатит авторам до 50 тысяч долларов за эксклюзивные видео
Смартфон с Instagram. Фото: Pexels
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Instagram готов платить авторам контента до 50 тыс. долл. за создание эксклюзивных видео в рамках новой программы бонусов Breakthrough Bonus. Основное условие – публикация коротких видео Reels раньше, чем у TikTok. Таким образом Meta, материнская компания Instagram, стремится привлечь создателей контента к своей экосистеме и укрепить позиции на рынке коротких видео.

Согласно отчету The Information, размер бонусов варьируется 10-50 тыс. долл. ежемесячно, в зависимости от популярности и охвата автора. На старте программы предусмотрены меньшие выплаты: создатели смогут заработать до 5 тыс. долл. за первые три месяца сотрудничества. Meta уже имеет опыт запуска бонусных программ.

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В 2021 году компания вознаграждала создателей Reels, однако в 2022 году выплаты существенно уменьшили, а в 2023 году программу полностью закрыли. Новый подход делает акцент на эксклюзивности контента, что позволит Instagram удержать лучших авторов и отвлечь их внимание от TikTok.

Запуск приложения совпал с проблемами TikTok в США, где платформа столкнулась с временной блокировкой и угрозой полного запрета. Эта ситуация дает Instagram шанс укрепить позиции на рынке и предложить привлекательные условия для авторов.

Ранее сообщалось, что TikTok выплачивает своим авторам от 0,02 до 0,04 доллара за каждую тысячу просмотров. Это означает, что за 500 тыс. просмотров создатели контента могут заработать примерно 15 долларов. Однако размер выплат также зависит от региона проживания автора. Для увеличения доходов TikTok предлагает авторам возможность проводить прямые трансляции. Эта функция доступна пользователям, которые имеют не менее 1 тыс. подписчиков.

Напомним, что YouTube удерживает позицию лидера среди социальных медиа по количеству посетителей. В то же время, самый стремительный рост за последние пять лет продемонстрировал TikTok, увеличив свою популярность на впечатляющие 6015%.

выплаты соцсети Instagram TikTok Meta

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