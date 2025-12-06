Відео
Головна Фінанси Відзнака "Хрест бойових заслуг" — як зміняться виплати військовим

Відзнака "Хрест бойових заслуг" — як зміняться виплати військовим

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 19:34
Державні нагороди — скільки платитимуть тим, хто отримав відзнаку Хрест бойових заслуг
Нагородження військового. Фото: УНІАН

З 2025 року військовим в Україні, які отримували Президентську відзнаку "Хрест бойових заслуг", держава щомісяця виплачуватиме збільшену грошову винагороду. Якщо ж захиснику вручали декілька держнагород, то йому виплачуватимуть лише одну фіндопомогу, але найбільшу. 

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України "Деякі питання призначення і виплати щомісячної грошової виплати громадянам з числа осіб, яких нагороджено відзнакою Президента України "Хрест бойових заслугˮ. 

Грошова винагорода і "Хрест бойових заслуг"

Відтепер щомісячна виплата для нагороджених становитиме 1,5 мінімальної заробітної плати, станом на 1 січня відповідного року. Станом на 2025 рік — це 12 тисяч гривень.

Якими будуть виплати, якщо нагород декілька

Як йдеться у публікації на Урядовому порталі, у такому разі громадянину виплачуватимуть лише одну щомісячну виплату. Але він може обрати допомогу з найбільшим розміром. Наприклад:

  • орден "Золота Зірка" — розмір щомісячної виплати становить 24 тисячі гривень;
  • орден Богдана Хмельницького I — III ступенів — 16 тисяч гривень;
  • орден "За мужність" та орден княгині Ольги I — III ступенів — 8 тисяч гривень;
  • відзнака "Хрест бойових заслуг" — 12 тисяч гривень.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що громадяни, які встали на захист України від російського вторгнення та брали участь у боях з окупантами, нагороджуються медаллю учасника бойових дій. До нагороди кадрові військові та добровольці отримують посвідчення УБД. 

Військових зі статусом УБД, а також їхніх родин, держава забезпечує низкою пільг, серед яких:

  • медичні;
  • комунальні;
  • транспортні.

Також в учасників бойових дій є право на позачергове обслуговування у закладах, що надають соціальні послуги з догляду і не тільки. 

Раніше ми розповідали, хто може отримати звання Герой України та які привілеї отримує така людина. Ще ми писали про "сіре" посвідчення та чи можна отримати якісь пільги з цим документом. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
