Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Медаль УБД — що за нагорода та які пільги можна отримати

Медаль УБД — що за нагорода та які пільги можна отримати

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 19:21
Оновлено: 19:54
Хто може отримати медаль УБД та які пільги вона надає
Посвідчення учасника бойових дій і медаль. Фото: УНІАН

Українські військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у захисті держави від російського вторгнення, нагороджуються медаллю учасника бойових дій (УБД). Отримати нагороду можуть не тільки кадрові військові, а й добровольці зі статусом УБД. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, хто саме може отримати подібну відзнаку які пільги передбачені для осіб з нагородою.

Реклама
Читайте також:

Кого нагороджують медаллю УБД

Медаль учасника бойових дій надають ветеранам та ветеранкам війни з відповідним статусом. Відповідно до статті 5 Закону України "Про статус ветеранів війни й гарантії їхнього соціального статусу", учасники бойових дій —  ті, хто виконував бойові завдання із захисту Батьківщини у складі з’єднань, військових підрозділів, об’єднань усіх видів та родів військ Збройних сил України.

Тож медаль "Ветеран війни" вручається особам зі статусом ветерана. Нагрудний знак є чотирьох видів:

  • учасник бойових дій;
  • особа з інвалідністю;
  • учасник війни;
  • особливі заслуги.

При цьому у Постанові №302 від 12 травня 1994 року "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" було визначено, що Медаль Ветеран війни — учасник бойових дій є додатком до посвідчення УБД, а не окремою нагородою.

Пільги для УБД з медаллю

Пільги учасникам бойових дій встановлю Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зокрема стаття 12. Так, учасникам бойових дій надаються:  

  • пільги на комунальні послуги — 75% знижка плати за користування житлом і 75% знижка на оплату комунальних послуг.
  • право на забезпечення житловою площею та першочергове відведення земельних ділянок під будівництво;
  • медичні пільги;
  • пільги на проїзд.

Щодо медичних пільг, то УБД можуть користуватися наступними привілеями:

  • безкоштовно отримувати лікарські засоби;
  • не платити за зубопротезування;
  • їздити на санаторно-курортні лікування;
  • щорічно проходити обстеження у лікарів;
  • без черги отримувати допомогу в лікувально-профілактичних закладах, аптеках тощо.

Пільги на проїзд є такими:

  • 75% знижки вартості палива;
  • безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту;
  • безплатний проїзд один раз на два роки залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом та інші.

Також в учасників бойових дій є право на позачергове обслуговування у закладах, що надають соціальні послуги з догляду, право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки на 14 календарних днів зі збереженням зарплати.

Також людина з посвідченням УБД має право на повну або часткову оплату навчання коштом бюджету, пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти, соціальні стипендії, безоплатне проживання у гуртожитку та інші пільги.

Раніше стало відомо, що у 2026 році держава придбає 7,5 тисячі квартир для УБД. Відомо, кому із захисників нададуть першочергове право на отримання житла. Також ми писали, на яку підтримку можуть розраховувати діти українських ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни, звільнених із полону та загиблих військовослужбовців. 

нагорода пільги війна в Україні УБД медаль
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації