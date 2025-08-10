В Україні запровадять пільги для ще однієї категорії громадян — деталі

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські захисники, нагороджені державною відзнакою "Хрест бойових заслуг", отримають особливий статус. Він, зокрема, передбачає щомісячні виплати та додаткові державні гарантії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Реклама

Читайте також:

"Державна нагорода "Хрест бойових заслуг", встановлена Указом Президента за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником, а також видатні успіхи в управлінні військами, надаватиме ряд пільг та встановлюватиме особливий статус для власника", — йдеться у повідомленні.

Які привілеї отримають військовослужбовці

У відомстві зазначили, що протягом місяця буде розроблено підзаконні акти, які забезпечать присвоєння статусу громадян з особливими заслугами перед державою та запуск відповідних виплат. Зокрема, йдеться про такі преференції:

поховання з військовими почестями, включно з безоплатним почесним похованням на Національному військовому меморіальному кладовищі;

щомісячна грошова виплата в розмірі півтори мінімальні зарплати (станом на 1 січня відповідного року);

можливість вибору розміру щомісячної виплати за наявності права на кілька видів допомог.

Міністр соціальної політики Денис Улютін під час засідання Комітету з питань соціальної політики наголосив на необхідності максимально швидко впровадити механізм дії закону, який посилює соціальний захист військових і ветеранів.

Комітет вже рекомендував ухвалити законопроєкт у цілому, що дасть змогу якнайшвидше забезпечити нагороджених "Хрестом бойових заслуг" усіма передбаченими пільгами та виплатами.

Раніше ми писали, що українські військові, а також родини загиблих Героїв, які відзначилися особливими заслугами перед Батьківщиною та отримали державні нагороди, мають право на щомісячні грошові виплати. Розмір виплат залежить від типу нагороди та ступеня відзнаки.​

Також дізнавайтеся, на які виплати можуть розраховувати військовослужбовці при звільненні.