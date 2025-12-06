Государственные награды — сколько будут платить тем, кто получил награду Крест боевых заслуг

Награждение военного. Фото: УНИАН

С 2025 года военным в Украине, которым вручали Президентскую награду "Крест боевых заслуг", государство ежемесячно будет платить увеличенное денежное вознаграждение. Если же защитнику вручали несколько госнаград, то ему будут выплачивать только одну финпомощь, но самую большую.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты гражданам из числа лиц, награжденных знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслугˮ.

Реклама

Читайте также:

Денежное вознаграждение и "Крест боевых заслуг"

Отныне ежемесячная выплата для награжденных составит 1,5 минимальной заработной платы по состоянию на 1 января соответствующего года. По состоянию на 2025 год — это 12 тысяч гривен.

Какими будут выплаты, если наград несколько

Как говорится в публикации на Правительственном портале, в таком случае гражданину будут выплачивать только одну ежемесячную выплату. Но он может выбрать помощь с наибольшим размером. Например:

орден "Золотая Звезда" — размер ежемесячной выплаты составляет 24 тысячи гривен;

орден Богдана Хмельницкого I — III степеней — 16 тысяч гривен;

орден "За мужество" и орден княгини Ольги I — III степеней - 8 тысяч гривен;

знак отличия "Крест боевых заслуг" — 12 тысяч гривен.

О чем еще стоит знать

Напомним, что граждане, которые встали на защиту Украины от российского вторжения и участвовали в боях с оккупантами, награждаются медалью участника боевых действий. К награде кадровые военные и добровольцы получают удостоверение УБД.

Военных со статусом УБД, а также их семей, государство обеспечивает рядом льгот, среди которых:

медицинские;

коммунальные;

транспортные.

Также у участников боевых действий есть право на внеочередное обслуживание в учреждениях, предоставляющих социальные услуги по уходу и не только.

Ранее мы рассказывали, кто может получить звание Герой Украины и какие привилегии получает такой человек. Еще мы писали о "сером" удостоверении и можно ли получить какие-то льготы с этим документом.