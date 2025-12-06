Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Награда "Крест боевых заслуг" — как изменятся выплаты военным

Награда "Крест боевых заслуг" — как изменятся выплаты военным

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 19:34
Государственные награды — сколько будут платить тем, кто получил награду Крест боевых заслуг
Награждение военного. Фото: УНИАН

С 2025 года военным в Украине, которым вручали Президентскую награду "Крест боевых заслуг", государство ежемесячно будет платить увеличенное денежное вознаграждение. Если же защитнику вручали несколько госнаград, то ему будут выплачивать только одну финпомощь, но самую большую.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты гражданам из числа лиц, награжденных знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслугˮ.

Реклама
Читайте также:

Денежное вознаграждение и "Крест боевых заслуг"

Отныне ежемесячная выплата для награжденных составит 1,5 минимальной заработной платы по состоянию на 1 января соответствующего года. По состоянию на 2025 год — это 12 тысяч гривен.

Какими будут выплаты, если наград несколько

Как говорится в публикации на Правительственном портале, в таком случае гражданину будут выплачивать только одну ежемесячную выплату. Но он может выбрать помощь с наибольшим размером. Например:

  • орден "Золотая Звезда" — размер ежемесячной выплаты составляет 24 тысячи гривен;
  • орден Богдана Хмельницкого I — III степеней — 16 тысяч гривен;
  • орден "За мужество" и орден княгини Ольги I — III степеней - 8 тысяч гривен;
  • знак отличия "Крест боевых заслуг" — 12 тысяч гривен.

О чем еще стоит знать

Напомним, что граждане, которые встали на защиту Украины от российского вторжения и участвовали в боях с оккупантами, награждаются медалью участника боевых действий. К награде кадровые военные и добровольцы получают удостоверение УБД.

Военных со статусом УБД, а также их семей, государство обеспечивает рядом льгот, среди которых:

  • медицинские;
  • коммунальные;
  • транспортные.

Также у участников боевых действий есть право на внеочередное обслуживание в учреждениях, предоставляющих социальные услуги по уходу и не только.

Ранее мы рассказывали, кто может получить звание Герой Украины и какие привилегии получает такой человек. Еще мы писали о "сером" удостоверении и можно ли получить какие-то льготы с этим документом.

выплаты финансовая помощь деньги награда государственная награда
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации