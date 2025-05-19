Нафтогаз розповів, коли вимагають довідку про відсутність боргу за газ

Гроші у руках та платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, що іноді від клієнтів вимагають довідку про відсутність заборгованості за газ. Там уточнили, як її отримати та як правильно перевести на себе особовий рахунок.

Про це повідомляє пресслужба ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

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Для чого необхідна довідка про відсутність боргу за газ

Як розповіли у компанії, у разі зміни власника або ж продажу чи купівлі нерухомості клієнтам може знадобитися довідка про відсутність заборгованості за газ. Такий документ потрібен, зокрема, для оформлення житлових субсидій.

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"Це документ, що підтверджує відсутність протермінованого боргу клієнта за спожитий природний газ перед чинним постачальником", — йдеться у повідомленні.

Отримати довідку у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" максимально просто. Така можливість доступна:

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в особистому кабінеті — my.gas.ua;

у чат-ботах у Viber та Telegram;

в терміналах самообслуговування: Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24;

у Центрах обслуговування клієнтів ГК "Нафтогаз України".

Громадяни мають для цього надати такі документи:

паспорт (ID-картка);

номер ЕІС-коду або особового рахунку.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Як перевести особовий рахунок у разі зміни власника житла

Також у Нафтогазі розповіли, що у разі зміни власника житла потрібно надіслати пакет документів. А саме:

заяву-приєднання (заповнена належним чином);

ідентифікаційний код власника;

документ на право власності за адресою;

паспорт (перша та друга сторінки).

У разі, якщо є співвласники, то потрібна обов’язкова письмова згода з підписами всіх співвласників. Всі необхідні шаблони для здійснення процедури зміни власника можна знайти на порталі компанії.

Пакет документів для переоформлення особового рахунку можна направити на електронну скриньку (фотографії або скан-копії документів) або за адресою: 25001 м. Кропивницький, на ім'я ТОВ ГК "Нафтогаз України".

Також змінити власника особового рахунку можна у відділеннях банку "ПУМБ", "Укргазбанк". Відділення, в які можна звернутися, опубліковані на сайті в розділі "Центри обслуговування".

"Співробітники відповідної установи допоможуть Вам в оформленні. З собою Вам обов'язково додатково необхідно мати платіжку за розподіл газу (де буде вказаний EIC-код об'єкта газопостачання)", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що в Нафтогазі розповіли про варіант розрахунку, що дозволить платити менше за газ. Йдеться про програму "Нацкешбек".

Також повідомляли, що в Нафтогазі нагадали, як бути у разі помилкового перерахунку коштів за послугу. Є спеціальний механізм, завдяки якому можна буде повернути власні гроші.