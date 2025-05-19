Нафтогаз рассказал, когда требуют справку об отсутствии долга за газ

Отсутствие долга за газ — когда клиентам необходима справка
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, что иногда от клиентов требуют справку об отсутствии задолженности за газ. Там уточнили, как ее получить и как правильно перевести на себя лицевой счет.
Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.
Для чего необходима справка об отсутствии долга за газ
Как рассказали в компании, в случае смены собственника, продажи или покупки недвижимости клиентам может понадобиться справка об отсутствии задолженности за газ. Такой документ нужен, в частности, для оформления жилищных субсидий.
"Это документ, подтверждающий отсутствие просроченного долга клиента за потребленный природный газ перед действующим поставщиком", — говорится в сообщении.
Получить справку в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" максимально просто. Такая возможность доступна:
- в личном кабинете — my.gas.ua;
- в чат-ботах в Viber и Telegram;
- в терминалах самообслуживания: Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24;
- в Центрах обслуживания клиентов ГК "Нафтогаз Украины".
Граждане должны для этого предоставить следующие документы:
- паспорт (ID-карта);
- номер ЕIС-кода или лицевого счета.
Как перевести лицевой счет в случае смены собственника жилья
Также в Нафтогазе рассказали, что в случае смены собственника жилья нужно прислать пакет документов. А именно:
- заявление-присоединение (заполненное надлежащим образом);
- идентификационный код владельца;
- документ на право собственности по адресу;
- паспорт (первая и вторая страницы).
В случае, если есть совладельцы, то требуется обязательное письменное согласие с подписями всех совладельцев. Все необходимые шаблоны для осуществления процедуры смены собственника можно найти на портале компании.
Пакет документов для переоформления лицевого счета можно направить на электронный ящик (фотографии или скан-копии документов) или по адресу: 25001 м. Кропивницкий, на имя ООО ГК "Нафтогаз Украины".
Также изменить владельца лицевого счета можно в отделениях банка "ПУМБ", "Укргазбанк". Отделения, в которые можно обратиться, опубликованы на сайте в разделе "Центры обслуживания".
"Сотрудники соответствующего учреждения помогут Вам в оформлении. С собой Вам обязательно дополнительно необходимо иметь платежку за распределение газа (где будет указан EIC-код объекта газоснабжения)", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Нафтогазе рассказали о варианте расчета, что позволит платить меньше за газ. Речь идет о программе "Нацкешбек".
Также сообщали, что в Нафтогазе напомнили, как быть в случае ошибочного перерасчета средств за услугу. Есть специальный механизм, благодаря которому можно будет вернуть собственные деньги.
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