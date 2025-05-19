Нафтогаз рассказал, когда требуют справку об отсутствии долга за газ

Деньги в руках и платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, что иногда от клиентов требуют справку об отсутствии задолженности за газ. Там уточнили, как ее получить и как правильно перевести на себя лицевой счет.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

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Как рассказали в компании, в случае смены собственника, продажи или покупки недвижимости клиентам может понадобиться справка об отсутствии задолженности за газ. Такой документ нужен, в частности, для оформления жилищных субсидий.

"Это документ, подтверждающий отсутствие просроченного долга клиента за потребленный природный газ перед действующим поставщиком", — говорится в сообщении.

Получить справку в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" максимально просто. Такая возможность доступна:

в личном кабинете — my.gas.ua;

в чат-ботах в Viber и Telegram;

в терминалах самообслуживания: Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24;

в Центрах обслуживания клиентов ГК "Нафтогаз Украины".

Граждане должны для этого предоставить следующие документы:

паспорт (ID-карта);

номер ЕIС-кода или лицевого счета.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Как перевести лицевой счет в случае смены собственника жилья

Также в Нафтогазе рассказали, что в случае смены собственника жилья нужно прислать пакет документов. А именно:

заявление-присоединение (заполненное надлежащим образом);

идентификационный код владельца;

документ на право собственности по адресу;

паспорт (первая и вторая страницы).

В случае, если есть совладельцы, то требуется обязательное письменное согласие с подписями всех совладельцев. Все необходимые шаблоны для осуществления процедуры смены собственника можно найти на портале компании.

Пакет документов для переоформления лицевого счета можно направить на электронный ящик (фотографии или скан-копии документов) или по адресу: 25001 м. Кропивницкий, на имя ООО ГК "Нафтогаз Украины".

Также изменить владельца лицевого счета можно в отделениях банка "ПУМБ", "Укргазбанк". Отделения, в которые можно обратиться, опубликованы на сайте в разделе "Центры обслуживания".

"Сотрудники соответствующего учреждения помогут Вам в оформлении. С собой Вам обязательно дополнительно необходимо иметь платежку за распределение газа (где будет указан EIC-код объекта газоснабжения)", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Нафтогазе рассказали о варианте расчета, что позволит платить меньше за газ. Речь идет о программе "Нацкешбек".

Также сообщали, что в Нафтогазе напомнили, как быть в случае ошибочного перерасчета средств за услугу. Есть специальный механизм, благодаря которому можно будет вернуть собственные деньги.