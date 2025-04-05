Пенсії в Україні — кому загрожує втрата надбавок та доплат у 2025 році

Жінка за комп'ютером з паперами. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, кому загрожують відрахування з пенсій у 2025 році. Громадян можуть позбавити деяких надбавок та навіть права на повну суму пенсії у разі виявлення переплати під час моніторингу.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Як пояснили у Пенсійному фонді, законодавство не допускає ситуацій, коли пенсію виплачено понад розмір з різних причин.

Одна з ключових причин виникнення переплати пенсійних виплат з вини самих громадян — несвоєчасне сповіщення органів ПФУ про влаштування на роботу на заслуженому відпочинку.

Відповідна вимога прописана у ч. 2 ст. 16 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

За законом, якщо громадянин на пенсії працює, це має вплив на його право на різноманітні надбавки, доплати та підвищення.

Як зазначають у ПФУ, під час призначення пенсії громадян ставлять до відома, що в разі працевлаштування вони зобов’язані протягом 10 днів надати відповідні дані в органи Пенсійного фонду.

Навіть якщо пенсіонер самостійно не повідомить про повернення на роботу, все одно про це стане відомо, адже відбувається систематична звірка даних з держреєстрами загальнообов’язкового державного соцстрахування, юридичних і фізичних осіб-підприємців. Тому в ПФУ виявлять самостійно факт працевлаштування.

За ч. 1 ст. 50 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", надмірно виплачені суми пенсій через такі зловживання з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірної інформації, мають бути повернуті або добровільно, або стягнені на підставі рішень терорганів Пенсійного фонду чи навіть у судовому порядку.

Які види доплат та суми може втратити пенсіонер

Зокрема, законодавство не передбачає здійснення перерахунку виплати у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність у разі працевлаштування пенсіонера. Йдеться про перегляд мінімального розміру пенсії чи надбавки за понаднормовий стаж.

Будуть позбавлені доплат громадяни, які утримують неповнолітніх дітей. За правилами, така надбавка передбачена виключно для непрацюючих пенсіонерів. Розмір відповідної щомісячної надбавки становить 150 грн на кожну дитину. Тому у разі працевлаштування виплату зазначеної суми мають припинити.

Також можуть повністю припинити пенсійні виплати громадянину, який отримує пенсію за вислугу років, у разі працевлаштування за спеціальністю, що надає право на призначення даного виду виплати.

Раніше ми розповідали, що громадяни на заслуженому відпочинку мають знати, як отримати довідку про доходи. Такий документ іноді вимагають під час збереження права на пенсії та оформлення субсидії.

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