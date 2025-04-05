Пенсии в Украине — кому грозит потеря надбавок и доплат в 2025 году

Женщина за компьютером с бумагами. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кому грозят отчисления с пенсий в 2025 году. Граждан могут лишить некоторых надбавок и даже права на полную сумму пенсии в случае выявления переплаты во время мониторинга.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

Реклама

Читайте также:

Подробнее об угрозе отчислений с пенсий

Как пояснили в Пенсионном фонде, законодательство не допускает ситуаций, когда пенсия выплачена сверх размера по разным причинам.

Одна из ключевых причин возникновения переплаты пенсионных выплат по вине самих граждан — несвоевременное оповещение органов ПФУ об устройстве на работу на заслуженном отдыхе.

Соответствующее требование прописано в ч. 2 ст. 16 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

По закону, если гражданин на пенсии работает, это влияет на его право на различные надбавки, доплаты и повышения.

Как отмечают в ПФУ, при назначении пенсии граждан ставят в известность, что в случае трудоустройства они обязаны в течение 10 дней предоставить соответствующие данные в органы Пенсионного фонда.

Даже если пенсионер самостоятельно не сообщит о возвращении на работу, все равно об этом станет известно, ведь происходит систематическая сверка данных с госреестрами общеобязательного государственного соцстрахования, юридических и физических лиц-предпринимателей. Поэтому в ПФУ обнаружат самостоятельно факт трудоустройства.

По ч. 1 ст. 50 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", излишне выплаченные суммы пенсий из-за таких злоупотреблений со стороны пенсионера или представления страхователем недостоверной информации, должны быть возвращены или добровольно, или взысканы на основании решений терорганов Пенсионного фонда или даже в судебном порядке.

Какие виды доплат и суммы может потерять пенсионер

В частности, законодательство не предусматривает осуществления перерасчета выплаты в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность при трудоустройстве пенсионера. Речь идет о пересмотре минимального размера пенсии или надбавки за сверхнормативный стаж.

Будут лишены доплат граждане, содержащие несовершеннолетних детей. По правилам, такая надбавка предусмотрена исключительно для неработающих пенсионеров. Размер соответствующей ежемесячной надбавки составляет 150 грн на каждого ребенка. Поэтому в случае трудоустройства выплату указанной суммы должны прекратить.

Также могут полностью прекратить пенсионные выплаты гражданину, который получает пенсию за выслугу лет, в случае трудоустройства по специальности, дающей право на назначение данного вида выплаты.

Ранее мы рассказывали, что граждане на заслуженном отдыхе должны знать, как получить справку о доходах. Такой документ иногда требуют при сохранении права на пенсии и оформлении субсидии.

Также мы сообщали, что некоторые пенсионеры, которые выехали за границу, могут потерять выплаты. Пенсионный фонд рассказал, как избежать потери денег и как восстановить право на выплаты.