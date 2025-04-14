Відпустки у 2025 році — за яке порушення карають до 16 тис. грн

Люди працюють в офісі. Фото: Freepik

Українське трудове законодавство дозволяє ділити щорічну відпустку працівника на кілька частин. Проте у разі порушення певних правил — роботодавцям загрожують штрафні санкції.

Це передбачено нормами Кодексу законів про працю та законом "Про відпустки".

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Згідно з правилами, тривалість однієї з поділених частин відпустки працівника має бути не меншою за 14 днів.

У разі порушення цієї вимоги трудового законодавства — на роботодавців може чекати фінансове покарання.

Розмір штрафу становить одну мінімальну заробітну плату на поточний рік (у 2025 році — 8 тис. гривень). За повторне порушення упродовж року — чекає подвійний штраф у дві мінімальні зарплатні (16 тис. гривень).

Штрафи виписують не на кожного окремого працівника, а за фактом порушення, виявленого під час здійснення перевірки Державною службою з питань праці. Так, якщо роботодавець порушив правила поділу відпустки стосовно кількох співробітників, то штраф все одно випишуть лише один.

Штрафи для керівників дещо менші. Так, адміністративний штраф для посадовців коливається в межах від 510 до 1,7 тис. гривень. За повторне порушення чи щодо вразливих категорій працівників (неповнолітніх/вагітних/одиноких батьків) розмір штрафу становитиме 5,1 тис. гривень.

Також, якщо підприємство чи керівник сплатить виписаний штраф протягом десяти банківських днів, то розмір скоротиться на 50%. Вважатиметься, що роботодавець виконав зобов’язання у повному обсязі.

Поділ додаткової відпустки на дітей

Штрафні санкції не застосовують у разі порушення поділу відпустки на дітей, оскільки такий відпочинок належить до додаткової відпустки, а не до щорічної. Таким чином, якщо працівник має право на десять календарних днів відпустки на дітей, то її можна використати за один раз.

У разі, якщо йдеться про 17 календарних днів соціальної відпустки на дітей, що надають на основі одразу кількох підстав, то підхід дещо інший. У такому випадку її можна ділити на десять та сім днів.

Раніше ми повідомляли про грошові компенсації за щорічні відпустки. Гроші можуть отримати лише ті працівники, які мають подовжену тривалість щорічної основної відпустки чи наявність додаткової.

Також ми розповідали про середню зарплату в Києві у квітні 2025 року. Рівень виплат залежить від посад та коливається від 18 тис. до 50 тис. грн.