Отпуска в 2025 году — за какое нарушение наказывают до 16 тыс. грн

Люди работают в офисе. Фото: Freepik

Украинское трудовое законодательство позволяет делить ежегодный отпуск работника на несколько частей. Однако в случае нарушения определенных правил — работодателям грозят штрафные санкции.

Это предусмотрено нормами Кодекса законов о труде и законом "Об отпусках".

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Согласно правилам, продолжительность одной из разделенных частей отпуска работника должна быть не менее 14 дней.

В случае нарушения этого требования трудового законодательства — работодателей может ждать финансовое наказание.

Размер штрафа составляет одну минимальную заработную плату на текущий год (в 2025 году — 8 тыс. гривен). За повторное нарушение в течение года — ждет двойной штраф в две минимальные зарплаты (16 тыс. гривен).

Штрафы выписывают не на каждого отдельного работника, а по факту нарушения, выявленного при осуществлении проверки Государственной службой по вопросам труда. Так, если работодатель нарушил правила деления отпуска в отношении нескольких сотрудников, то штраф все равно выпишут только один.

Штрафы для руководителей несколько меньшие. Так, административный штраф для должностных лиц колеблется в пределах от 510 до 1,7 тыс. гривен. За повторное нарушение или в отношении уязвимых категорий работников (несовершеннолетних/беременных/одиноких родителей) размер штрафа составит 5,1 тыс. гривен.

Также, если предприятие или руководитель оплатит выписанный штраф в течение десяти банковских дней, то размер сократится на 50%. Будет считаться, что работодатель выполнил обязательства в полном объеме.

Деление дополнительного отпуска на детей

Штрафные санкции не применяют в случае нарушения деления отпуска на детей, поскольку такой отдых относится к дополнительному отпуску, а не к ежегодному. Таким образом, если работник имеет право на десять календарных дней отпуска на детей, то его можно использовать за один раз.

В случае, если речь идет о 17 календарных днях социального отпуска на детей, который предоставляют по сразу нескольким основаниям, то подход несколько иной. В таком случае его можно делить на десять и семь дней.

Ранее мы сообщали о денежных компенсациях за ежегодные отпуска. Деньги могут получить только те работники, которые имеют удлиненную продолжительность ежегодного основного отпуска или наличие дополнительного.

Также мы рассказывали о средней зарплате в Киеве в апреле 2025 года. Уровень выплат зависит от должностей и колеблется от 18 тыс. до 50 тыс. грн.