Виплати в ЗСУ у листопаді — кому можуть нарахувати понад 240 тис. грн

У листопаді 2025 року українські військовослужбовці Збройних сил у разі знищення ворожої військової техніки зможуть отримати додаткові грошові винагороди. Відомо, які передбачені мінімальні та максимальні доплати, а також порядок їх нарахування для бійців.

Це прописано у наказі №340 Міністерства оборони України.

Які винагороди в ЗСУ передбачені за знищену техніку РФ у листопаді

Право на винагороди за ліквідацію та поповнення трофейного фонду захопленої російської техніки регулюється спеціальним наказом Міноборони "Прядок виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях".

Згідно з ним, передбачені доплати в українській армії залежно від виду техніки у розмірі від 12 тис. до 243 тис. грн.

За знищення кораблів РФ

За корабель першого рангу — 243,6 тис. грн.

За корабель другого рангу — 182,7 тис. грн.

За корабель третього рангу — 121,8 тис. грн.

За корабель четвертого рангу — 97,44 тис. грн.

За ліквідацію літаків та ракет

За бойовий літак або зенітний ракетний комплекс — 121,8 тис. грн.

За тактичний ракетний комплекс, військовий літак — 54,81 тис. грн.

За інший літальний апарат (зокрема, безпілотники) — 36,54 тис. грн.

За знищення реактивних систем та артилерії

За реактивну систему залпового вогню — 60,9 тис. грн.

За наземну артилерію (самохідна), бойовий гелікоптер, танк — 48,7 тис. грн.

За наземну артилерію (іншу), військовий гелікоптер, протитанковий ракетний комплекс — 42,63 тис. грн.

За ліквідацію бронетехніки та портативних комплексів

За бойову машину піхоти, бронетранспортер — 42,63 тис. грн.

За переносний зенітний ракетний комплекс — 30,45 тис. грн.

За знищені судна військового забезпечення РФ

За судно більш ніж 5 тис. тонн — 30,45 тис. грн.

За судно до 5 тис. тонн — 24,36 тис. грн.

За іншу ліквідовану техніку противника

За військове авто, інженерний транспорт — 12,18 тис. грн.

Правила нарахування виплат за знищену техніку ворога

Згідно з правилами, командири органів військового управління та військових частин мають визначати розміри винагород за знищення чи захоплення ворожої техніки. Суму розподіляють між військовими залежно від рівня особистого внеску під час виконання завдань. Винагороду мають виплачувати за місцем несення військової служби. Основа для нарахування — відповідні накази командирів.

Підтверджується рішення про знищення чи захоплення техніки на основі мінімум трьох документів, далі оформлюють офіційний висновок, закріплений розпорядчим документом керівника угруповання військ.

Факт знищення/захоплення техніки РФ може відбуватися на основі даних:

журналу бойових дій, де фіксують всі операції, зокрема обставини, за яких відбулося знищення;

рапорту (донесення) командира підрозділу/групи, де деталізовані обставини події (місце, дата та час, спосіб ліквідації, тип техніки, розмір виплати для кожного бійця);

донесення суміжних підрозділів, де підтверджуються факти ліквідації техніки через візуальне спостереження;

фото- та відеофіксації з техзасобів/відеозапису бойової роботи;

акту оприбуткування трофейного майна у разі захоплення ворожої техніки.

