Отпускные в 2025 году — учитывают ли оплату за сверхурочные часы

Человек осуществляет подсчет на калькуляторе. Фото: Freepik

Некоторые украинские работники получают выплаты за время, отработанное сверх установленной нормы продолжительности рабочего дня. Известно, засчитывают ли оплату за сверхурочные часы при расчете отпускных.

Это прописано в нормах Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

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Как правило, работодатели ведут учет сверхурочных работ каждого работника. В соответствии с нормами мирного времени, сверхурочная работа не должна превышать для каждого работника:

четырех часов в течение двух дней подряд;

120 часов в течение календарного года.

Однако во время военного положения соответствующее временное ограничение может не применяться, согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" №2136.

Считают сверхурочные часы за день следующим образом:

сверхурочное время за день = отработанные часы в течение дня — часы по норме.

Для того, чтобы получить сверхурочные часы, например, за месяц или другой период, то необходимо добавить сверхурочное дневное время.

Учитывают ли в отпускные оплату за сверхурочные часы

В соответствии с рекомендациями Министерства экономики (письмо от 4 июня 2020 года № 3511-06/350250-09), оснований считать сверхурочные часы одноразовой выплатой, которую не нужно включать в расчет отпускных, нет. Оплата за такую работу считается не доплатой, а оплатой работы в повышенном размере.

Поскольку оплату сверхурочной работы включают в фонд дополнительной зарплаты, стоит учитывать ее при расчете отпускных.

"Оплату за сверхурочную работу учитывают при расчете отпускных тогда, когда месяц, за который ее начислили, включен в расчетный период", — говорится в пояснении.

Ранее мы рассказывали, что минимальная заработная плата должна предоставляться всем работникам. При этом нужно придерживаться условия выполнения 40 часовой нормы в неделю.

Также мы писали, что работодателям в некоторых случаях можно не выплачивать зарплату работникам во время войны. При определенных условиях предприятие не будет нести ответственности за нарушение сроков в оплате труда.