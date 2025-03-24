Отпускные в 2025 году — учитывают ли оплату за сверхурочные часы

Отпускные вырастут — что нужно знать о сверхурочной работе
Некоторые украинские работники получают выплаты за время, отработанное сверх установленной нормы продолжительности рабочего дня. Известно, засчитывают ли оплату за сверхурочные часы при расчете отпускных.
Это прописано в нормах Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).
Подробнее о сверхурочной работе
Как правило, работодатели ведут учет сверхурочных работ каждого работника. В соответствии с нормами мирного времени, сверхурочная работа не должна превышать для каждого работника:
- четырех часов в течение двух дней подряд;
- 120 часов в течение календарного года.
Однако во время военного положения соответствующее временное ограничение может не применяться, согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" №2136.
Считают сверхурочные часы за день следующим образом:
- сверхурочное время за день = отработанные часы в течение дня — часы по норме.
Для того, чтобы получить сверхурочные часы, например, за месяц или другой период, то необходимо добавить сверхурочное дневное время.
Учитывают ли в отпускные оплату за сверхурочные часы
В соответствии с рекомендациями Министерства экономики (письмо от 4 июня 2020 года № 3511-06/350250-09), оснований считать сверхурочные часы одноразовой выплатой, которую не нужно включать в расчет отпускных, нет. Оплата за такую работу считается не доплатой, а оплатой работы в повышенном размере.
Поскольку оплату сверхурочной работы включают в фонд дополнительной зарплаты, стоит учитывать ее при расчете отпускных.
"Оплату за сверхурочную работу учитывают при расчете отпускных тогда, когда месяц, за который ее начислили, включен в расчетный период", — говорится в пояснении.
Ранее мы рассказывали, что минимальная заработная плата должна предоставляться всем работникам. При этом нужно придерживаться условия выполнения 40 часовой нормы в неделю.
Также мы писали, что работодателям в некоторых случаях можно не выплачивать зарплату работникам во время войны. При определенных условиях предприятие не будет нести ответственности за нарушение сроков в оплате труда.
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