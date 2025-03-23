Чи оплачується лікарняний під час випробувального терміну — у Пенсійному фонді відповли

Людина рахує гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Випробувальний термін — це період, під час якого роботодавець оцінює, чи зможе співробітник обіймати посаду, на яку претендує. Водночас сам кандидат зможе оцінити умови роботи та ухвалити рішення про продовження співпраці.

Тим часом у ГУ Пенсійного фонду в Чернівецькій області пояснили, чи виплатять лікарняні людині, якщо вона захворіла під час випробувального терміну.

Читайте також:

Випробувальний термін і лікарняні — що мають знати українці

Так, згідно з Трудовим кодексом, права працівників на випробувальному терміні практично не відрізняються від прав постійних працівників. Це означає, що він має право на оплату лікарняного листа у разі тимчасової непрацездатності.

"У разі, якщо страховий випадок із тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання настав в період випробувального терміну, то страхова виплата виплачується за весь період непрацездатності до відновлення працездатності або до встановлення інвалідності на підставі відповідного витягу", — йдеться у повідомленні.

Як отримати виплати

За перші п’ять днів хвороби працівника платить роботодавець (страхувальник). Щоби отримати наступну страхову виплату, якщо людина хворіє від шести і більше днів, страхувальник має надати ПФУ заяву-розрахунок з інформацією про нараховану суму виплати.

Пенсійний фонд профінансує лікарняний впродовж трьох робочих днів з дня надходження заяви-розрахунку.

"Отже, тимчасова непрацездатність, яка сталася під час випробувального терміну, оплачується", — підкреслили у ПФУ.

Як повідомлялося раніше, у 2025 році деяким українцям повернуть право на лікарняні. Ми пояснювали, хто саме зможе отримувати виплати.

Також ми розповідали, яку суму отримають українці, якщо тимчасово втратять працездатність. Так, розмір виплати залежить від середньої зарплати працівника та страхового стажу.