Пошта в Україні не прийматиме більше деякі харчові продукти — деталі змін

Відділення Укрпошти. Фото: ukrposhta.ua

В Україні змінили правила до пересилання товарів поштою, зокрема, продуктів харчування. Це прописано у новій постанові Кабінету міністрів.

Про це інформує пресслужба уряду.

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Відправлення продуктів по-новому

Зазначається, що йдеться про постанову уряду від 10 вересня 2024 року №1045. Вона передбачає нові правила відправлень товарів поштою.

Згідно з ними, у внутрішніх поштових відправленнях запроваджується заборона на пересилання харчових продуктів, якщо на планову дату доставлення завершується термін придатності. Варто зауважити, що до цього пересилання обмежувалося продуктами, що мають термін придатності до десяти днів.

"У переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, затвердженому зазначеною постановою: харчові продукти, якщо на планову дату доставки відповідного поштового відправлення одержувачу закінчується встановлений строк придатності таких харчових продуктів", — йдеться постанові.

Також у постанові є пункт щодо внутрішніх поштових відправлень з вкладенням дорогоцінних металів, ювелірних виробів, нумізматичної продукції НБУ, інвестиційних монет, монет для нумізматичних цілей, та колекцій. Вони мають подаватися для пересилання лише з описом вкладення.

Окрім того, уряд уточнив інші заборони. Зокрема, не дозволено пересилати алкоголь з вмістом етилового спирту більш ніж 8,5%, що не підлягає маркуванню акцизними марками, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет без акцизних марок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державний поштовий оператор "Укрпошта" надає українцям можливість суттєво заощадити на посилках. Акція, яка передбачає знижки на пакування, триватиме до кінця жовтня 2024 року.

Раніше ми писали, що Укрпошта істотно змінила правила розрахунку за посилки. Відповідне рішення ухвалили через нові норми Національного банку.