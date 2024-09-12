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Отправка продуктов по почте по-новому — что изменили в правилах

12 сентября 2024 12:06
Ксения Симонова - Редактор
Почта в Украине больше не будет принимать некоторые пищевые продукты — детали изменений
Отделение Укрпочты. Фото: ukrposhta.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Украине изменили правила пересылки товаров по почте, в частности, продуктов питания. Это прописано в новом постановлении Кабинета министров.

Об этом информирует пресс-служба правительства.

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Отправка продуктов по-новому

Речь идет о постановлении правительства от 10 сентября 2024 года №1045. Оно предусматривает новые правила отправки товаров по почте.

Согласно им, во внутренних почтовых отправлениях вводится запрет на пересылку пищевых продуктов, если на плановую дату доставки завершается срок годности. Следует заметить, что до этого пересылки ограничивались продуктами, имеющими срок годности до десяти дней.

"В перечне вложений, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях, утвержденном указанным постановлением: пищевые продукты, если на плановую дату доставки соответствующего почтового отправления получателю истекает установленный срок годности таких пищевых продуктов", — говорится в постановлении.

Также в постановлении есть пункт о внутренних почтовых отправлениях с вложением драгоценных металлов, ювелирных изделий, нумизматической продукции НБУ, инвестиционных монет, монет для нумизматических целей и их коллекций. Они должны подаваться для пересылки только с описанием вложения.

Кроме того, правительство уточнило другие запреты. В частности, не разрешено пересылать алкоголь с содержанием этилового спирта более 8,5%, не подлежащего маркировке акцизными марками, табачные изделия, жидкости для электронных сигарет без акцизных марок.

Что еще стоит знать

Напомним, государственный почтовый оператор "Укрпочта" предоставляет украинцам возможность существенно сэкономить на посылках. Акция, предусматривающая скидки на упаковку, продлится до конца октября 2024 года.

Ранее мы писали, что Укрпочта существенно изменила правила расчета за посылки. Соответствующее решение было принято из-за новых норм Национального банка.

продукты правила изменения почта посылки

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